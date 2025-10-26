Mısır arama kurtarma ekipleri Gazze’de! İsrailli esirlerin cesetlerini arayacaklar

İsrail’in Mısır arama kurtarma ekiplerinin Gazze’deki İsrailli rehinelerin cesetlerini bulma çalışmalarına katılmasına onay verdiği açıklandı. Ekipler Gazze Şeridi’ne girerek arama çalışmalarına başladı.

İsrail basını, Mısır arama kurtarma ekiplerinin Gazze'ye girmesine izin verildiğini duyurdu. ABD’nin yaptığı baskı sonucunda İsrail'in, Gazze’de kalan İsrailli esirlerin cesetlerini arama çalışmalarına Mısır'ın katılmasına izin vermek zorunda kaldığı ifade edildi.

KIZILHAÇ İLE KOORDİNELİ OLACAK!

Mısır arama kurtarma ekiplerinin, Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ile koordineli faaliyet yürüteceği belirtildi. Bunun üzerine Mısır arama kurtarma ekipleri Gazze Şeridi’ne giderek arama çalışmalarına başladı.

13 ESİRİN CESEDİ HALA GAZZE’DE

Hamas şimdiye dek ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'e 16 ceset teslim etmiş, yapılan test sonucunda cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığı belirlenmişti.

Gazze Şeridi'nde hala 13 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu bildirilirken Hamas, esirlerin cesetlerinin bulunması için gerekli ekipmana sahip olmadıklarını ifade etmiş ve İsrail, bunun aksini iddia ederek diğer ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin bölgeye girmesine izin vermemişti.

Kaynak:AA

