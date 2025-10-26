İsrail Gazze'de sivil aracı vurdu: 4 yaralı

Yayınlanma:
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir sivil araca düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Bölgedeki hastane kaynakları, yaralıların tedavi altına alındığını doğruladı.

NUSAYRAT MÜLTECİ KAMPI'NDA SİVİL HEDEF VURULDU

Gazze'deki Avde Hastanesi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, olay Gazze'nin orta bölümünde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda yaşandı. İsrail ordusuna ait hava unsurlarının, kamp içerisinde seyir halindeki bir sivil aracı hedef aldığı belirtildi. Saldırının ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yapılan açıklamada, saldırı sonucunda araçta bulunan ve yaralanan 4 kişinin hastaneye getirildiği kaydedildi. Yaralıların, hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağı ifade edildi. İsrail ordusundan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

