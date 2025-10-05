Fransız milletvekilinden İsrail soykırımına karşı çağrı

Fransız milletvekilinden İsrail soykırımına karşı çağrı
Yayınlanma:
Fransız Milletvekili Alma Dufour, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen "Gazze'ye Binlerce Madleen" sivil girişimine katıldı. Burada yaptığı açıklamada İsrail soykırımına karşı uluslararası topluma çağrı yaptı.

Dufour, Gazze Şeridi'nde kıtlık yoluyla bir soykırım yaşandığını belirterek uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı.

Dufour, "Bir deri bir kemik kalmış ve açlıktan ölmekte olan çocuk görüntüleriyle karşı karşıyayız. Bu, kıtlık yoluyla işlenen bir soykırımdır" ifadelerini kullandı.

Roma'da İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım protesto edildiRoma'da İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım protesto edildi

BM verilerine atıfta bulunan Dufour, yarım milyondan fazla insanın ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

'YARDIM KURULUŞLARI FAALİYET GÖSTEREMİYOR'

İsrail'in insani yardımların bölgeye girişini engellediğini ve sahte yardım dağıtımları düzenlediğini söyleyen Dufour, Sınır Tanımayan Doktorlar gibi kuruluşların artık Gazze'de faaliyet gösteremediğini belirtti.

Athletic Bilbao'dan Filistin'e destek: Soykırımı durdurunAthletic Bilbao'dan Filistin'e destek: Soykırımı durdurun

Fransız vekil, devletlerden denizden veya havadan gerçek bir insani yardım koridoru oluşturmalarını talep etti.

SUMUD AKTİVİSTLERİ YASA DIŞI ŞEKİLDE TUTULUYOR

Dufour ayrıca, filodaki Fransız aktivistlerin hala İsrail'de yasa dışı şekilde tutulduğunu ve Fransa hükümetinin bu konuda harekete geçmemesini eleştirdi.

"Fransa'nın harekete geçmemesi nedeniyle özür dilerim" diyen Dufour, Gazzelileri unutmadıklarını ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

İçinde bulunduğu geminin, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli gazeteci Enes eş-Şerif'in adını taşıdığını belirten Dufour, Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

