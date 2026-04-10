Fransa'dan Hürmüz hamlesi: 20 ülke gemilere refakat için hazırlıkta

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, Hürmüz Boğazı’nda artan gerilim ve güvenlik risklerine karşı uluslararası ölçekte bir hazırlık yürütüldüğünü duyurdu. Fransız LCI kanalına konuşan Vautrin, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin “son derece kırılgan” olduğunu belirterek, bu sürecin kalıcı bir barışa dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı

Bölgede diplomatik temasların yoğun şekilde sürdüğünü aktaran Vautrin, Emmanuel Macron’un tüm taraflarla iletişim halinde olduğunu vurguladı. Kendisinin de Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan temaslarda bulunduğunu belirten Vautrin, özellikle Lübnan’daki gelişmelerin Avrupa için ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini dile getirdi.

HÜRMÜZ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Hürmüz Boğazı’nın küresel ticaret açısından kritik önem taşıdığına dikkat çeken Vautrin, “Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si bu dar geçitten sağlanıyor. Bu nedenle seyrüsefer özgürlüğü bizim için vazgeçilmez bir ilkedir” dedi. Fransa’nın öncülüğünde yürütülen çalışmalara değinen Vautrin, yaklaşık 20 ülkenin gemilere gerektiğinde refakat edilmesini sağlayacak askeri ve lojistik kapasitenin oluşturulması için ortak bir planlama üzerinde çalıştığını kaydetti.

KALICI MÜZAKERE ŞART

Vautrin ayrıca, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan sürecin ilk gününden bu yana Paris yönetiminin diplomasiye öncelik verdiğini belirterek, Hürmüz’deki güvenliğin ancak çok taraflı müzakerelerle kalıcı şekilde sağlanabileceğini sözlerine ekledi.