Fransa'dan Hürmüz hamlesi: 20 ülke gemilere refakat için hazırlıkta

Yayınlanma:
Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik risklerine karşı yaklaşık 20 ülkenin gemilere refakat edilmesini içeren bir planlama üzerinde çalıştığını açıkladı. Vautrin, bölgedeki ateşkesin kırılganlığına dikkat çekerek diplomatik çözüm çağrısını yineledi.

Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin, Hürmüz Boğazı’nda artan gerilim ve güvenlik risklerine karşı uluslararası ölçekte bir hazırlık yürütüldüğünü duyurdu. Fransız LCI kanalına konuşan Vautrin, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin “son derece kırılgan” olduğunu belirterek, bu sürecin kalıcı bir barışa dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladıİran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı

Bölgede diplomatik temasların yoğun şekilde sürdüğünü aktaran Vautrin, Emmanuel Macron’un tüm taraflarla iletişim halinde olduğunu vurguladı. Kendisinin de Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kapsayan temaslarda bulunduğunu belirten Vautrin, özellikle Lübnan’daki gelişmelerin Avrupa için ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ettiğini dile getirdi.

HÜRMÜZ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Hürmüz Boğazı’nın küresel ticaret açısından kritik önem taşıdığına dikkat çeken Vautrin, “Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si bu dar geçitten sağlanıyor. Bu nedenle seyrüsefer özgürlüğü bizim için vazgeçilmez bir ilkedir” dedi. Fransa’nın öncülüğünde yürütülen çalışmalara değinen Vautrin, yaklaşık 20 ülkenin gemilere gerektiğinde refakat edilmesini sağlayacak askeri ve lojistik kapasitenin oluşturulması için ortak bir planlama üzerinde çalıştığını kaydetti.

KALICI MÜZAKERE ŞART

Vautrin ayrıca, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan sürecin ilk gününden bu yana Paris yönetiminin diplomasiye öncelik verdiğini belirterek, Hürmüz’deki güvenliğin ancak çok taraflı müzakerelerle kalıcı şekilde sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Dünya
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
Mühendislik hatası şehri yaktı: Dükkan vitrinleri çatlıyor, lüks araçlar bile eriyor!
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
NASA'yı bile hayrete düşürdü: 1984'ten beri ilk kez görüldü
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı
Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı