Fransa’da Radio France çalışanları süresiz greve gitti

Fransa’nın en büyük kamu yayıncısı Radio France, çalışanların başlattığı süresiz grev nedeniyle kesintiye uğradı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin önde gelen sendikaları arasında bulunan CGT, CFDT, FO, SNJ, SUD ve UNSA, radyo yönetiminin aldığı yeni düzenlemelere karşı çıkarak greve gitme kararı aldı. Sendikalar ile yönetim arasında haftalardır devam eden görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine dün itibarıyla grev resmen başladı.

Eylem kapsamında, Radio France’ın en çok dinlenen kanallarından France Inter, France Culture ve çeşitli yerel istasyonlarda yayınlanan sabah programları ve haber bültenleri yapılamadı. Yerine, 30 ila 45 dakika süren kesintisiz müzik yayınları konuldu.

Sendikalar, yönetimin özellikle haber ve araştırma programlarını kaldırmaya yönelik editoryal politikalarına tepki gösteriyor. Çalışanlar, bu adımın kamu yayıncılığının bağımsızlığını ve toplumsal sorumluluğunu zedeleyeceğini savunuyor.

Radio France yönetimi ise ekonomik koşullar ve dijital dönüşüm gerekçesiyle yapısal değişikliklerin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Ancak sendikalar, alınan kararların istişare edilmeden dayatıldığını vurgulayarak geri adım atmıyor.

22 Ağustos’ta taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerden de sonuç çıkmamıştı.