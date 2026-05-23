Finans devinde taciz krizi büyüyor! “Toplu tecavüz” mesajı ortalığı karıştırdı

ABD’nin en büyük finans kuruluşlarından JPMorgan Chase bünyesinde ortaya çıkan taciz iddialarına ilişkin kriz büyüyor. Eski çalışan Chirayu Rana tarafından tacizle suçlanan banka yöneticisi Lorna Hajdini, kendisine yönelik suçlamaların ardından sosyal medya ve mesajlaşma platformları üzerinden ölüm tehditleri ve cinsel içerikli saldırılar aldığını mahkemeye sunduğu belgelerle açıkladı.

Hajdini, bu hafta New York’ta Rana’ya karşı “iftira” davası açtı. Dava dosyasında, olayların basına yansımasının ardından hedef gösterildiği ve çok sayıda rahatsız edici mesaj aldığı belirtildi.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR GÖNDERİLDİ

Mahkemeye sunulan deliller arasında yer alan mesajlarda, 30 Nisan tarihli bir ileti dikkat çekti. Söz konusu mesajda Hajdini’ye “Toplu tecavüze uğramanı ve sonrasında intihar etmeni umuyorum” ifadelerinin gönderildiği görüldü. Bir başka mesajda ise kimliği belirsiz bir kullanıcı, cinsel içerikli ifadeler kullanarak Hajdini’ye açıkça ilişki teklifinde bulundu.

1 Mayıs tarihli başka bir mesajda ise bir kullanıcının kendisini “köle” olarak tanımladığı ve “Kendime efendi arıyordum” ifadeleriyle Hajdini’ye ulaştığı ortaya çıktı.

SUÇLAYAN TARAFTAN KAMUOYU AÇIKLAMASI

Öte yandan, iddiaların merkezindeki eski çalışan Rana da ilk kez kamuoyu önünde açıklama yaptı. Rana, kendisine yöneltilen eleştirilerin “cinsiyet eşitsizliği” nedeniyle büyütüldüğünü savundu.

Rana, Hajdini’nin kendisini aylar boyunca rızası dışında cinsel ilişkiye zorladığını ve ırkçı ifadeler kullandığını iddia etti.

Ancak ABD basınında yer alan haberlerde Rana’nın hukuki süreci başlatmadan önce bankadan 20 milyon doların üzerinde tazminat talep ettiği öne sürüldü.

Şirket cephesinden yapılan açıklamada ise iddiaların iç soruşturmaya tabi tutulduğu, ancak suçlamaları doğrulayan herhangi bir delile ulaşılamadığı ifade edildi.