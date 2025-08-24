Filistin'den ABD'ye çağrı

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'i; saldırılarını durdurmayarak halkımıza zorunlu göçü ve açlığı dayatan, Batı Şeria'da da yerleşim faaliyetleri ve yerleşimci terörünü sürdürmeyi amaçlayan politikalarına karşı uyarıyoruz" ifadelerine yer verdi.

ABD'yi İsrail'in "yıkıcı politikaları" karşısında sorumluluk almaya çağıran Ebu Rudeyne, söz konusu politikaların bölgede kaosa yol açabileceği uyarısında bulundu.

"ÇAĞRILARI GÖRMEZDEN GELİYOR"

Ebu Rudeyne, "İşgalci devlet, uluslararası toplumun savaşın durdurulması ve Gazze'deki soykırım ile ablukanın sonlandırılması çağrılarını görmezden geliyor. Filistin halkına karşı kapsamlı saldırılarını sürdürmede ısrar ediyor" ifadelerini kullandı.

Filistin tarafının, ABD'nin tüm bunlar karşısındaki sessizliğini "haksız ve sorumsuz" bulduğunu vurgulayan Ebu Rudeyne, tüm dünyayı uluslararası meşruiyeti ve hukuku hiçe sayan, uluslararası kınamaları görmezden gelen İsrail'e karşı ciddi şekilde harekete geçme çağrısında bulundu.