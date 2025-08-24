Filistin'den ABD'ye çağrı

Filistin'den ABD'ye çağrı
Yayınlanma:
Filistin yönetimi, ABD'ye "İsrail'in bölgede kaosa yol açabilecek yıkıcı politikaları karşısında sorumluluk alma" çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'i; saldırılarını durdurmayarak halkımıza zorunlu göçü ve açlığı dayatan, Batı Şeria'da da yerleşim faaliyetleri ve yerleşimci terörünü sürdürmeyi amaçlayan politikalarına karşı uyarıyoruz" ifadelerine yer verdi.

ABD'yi İsrail'in "yıkıcı politikaları" karşısında sorumluluk almaya çağıran Ebu Rudeyne, söz konusu politikaların bölgede kaosa yol açabileceği uyarısında bulundu.

"ÇAĞRILARI GÖRMEZDEN GELİYOR"

Ebu Rudeyne, "İşgalci devlet, uluslararası toplumun savaşın durdurulması ve Gazze'deki soykırım ile ablukanın sonlandırılması çağrılarını görmezden geliyor. Filistin halkına karşı kapsamlı saldırılarını sürdürmede ısrar ediyor" ifadelerini kullandı.

Filistin tarafının, ABD'nin tüm bunlar karşısındaki sessizliğini "haksız ve sorumsuz" bulduğunu vurgulayan Ebu Rudeyne, tüm dünyayı uluslararası meşruiyeti ve hukuku hiçe sayan, uluslararası kınamaları görmezden gelen İsrail'e karşı ciddi şekilde harekete geçme çağrısında bulundu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Dünya
ABD Suriye’de merkezi yönetimden vaz mı geçiyor? Sinyali Tom Barrack verdi
ABD Suriye’de merkezi yönetimden vaz mı geçiyor? Sinyali Tom Barrack verdi
İsrail Yemen'de Başkanlık Sarayı'nı bombaladı
İsrail Yemen'de Başkanlık Sarayı'nı bombaladı
Yüzde 89 oyla seçilmişti, iki yıl sonra istifa etti
Yüzde 89 oyla seçilmişti, iki yıl sonra istifa etti