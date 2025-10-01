Filipinler’de peş peşe dev depremler! Hastaneler taştı ölü sayısı 69'a yükseldi

Yetkililer, salı gecesi Filipinler'in orta kesiminde meydana gelen şiddetli depremde binaların yıkıldığını, en az 69 kişinin hayatını kaybettiğini ve 150'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Filipinler'in Cebu eyaletinde depremin yarattığı hasar

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle 22:00'den hemen önce 3,2 milyon kişinin yaşadığı Cebu eyaletinde ilki 6,9 olmak üzere peş peşe dev depremlerin salladığını bildirdi. Daha sonra bir dizi küçük artçı sarsıntı meydana geldi.

69 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filipinler'in başlıca afet yönetim kurumu olan Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetimi Konseyi, 69 kişinin öldüğü ve en az 150 kişinin yaralandığının doğrulandığını açıkladı. Kuruma göre, en az 22 altyapı tesisi hasar gördü, üç köprü ve bir yol geçilmez hale geldi.

Cebu eyaletindeki Bogo şehrinin belediye binası depremlerde hasar aldı

Sivil savunma sözcüsü Diego A. Mariano, yetkililerin iletişim tesislerini yeniden kurmak için acele ettiklerini ve hasarın yoğun olarak kentleşmiş bölgelerde meydana geldiğini söyledi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Cebu Valisi Pam Baricuatro, etkilenenlere su ve ilaç dahil olmak üzere acil yardım malzemelerinin derhal teslim edilmesi talimatını verdi ve yolları temizlemek ve kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak için ekipman gönderdi.

Hastanelerdeki yoğunluk sebebiyle yaralılar dışarıda tedavi ediliyor

Güney Cotabato eyaletindeki yetkililer de Cebu'ya yardım malzemeleri ve bir sağlık ekibi göndermeyi planladıklarını söyledi.

BİR KASABADA 11 KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililer, ölenlerin çoğunun Cebu'nun Bogo bölgesinden olduğunu söyledi. San Remigio polisinden sorumlu subay Jan Ace Elcid Layug, Filipin haber kanalı ABS-CBN'ye, ölenlerin 11'inin San Remigio kasabasında olduğunu söyledi.

Depremde hasar alan bir kilise

Filipinler'de peş peşe dev depremler

San Remigio'daki kurbanlardan dördünün, çöken bir spor kompleksinde basketbol oynadığı belirtildi.