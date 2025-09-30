Filipinler'de peş peşe dev depremler

Son dakika... Filipinler'de dakikalar içerisinde iki tane 7,0 bir tane ise 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremlerden kısa süre sonra aynı yerde 5,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı, depremlere canlı yayın yaptığı sırada yakalandı.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre, Filipinler'in Doğu Visayas bölgesi yakınlarında birkaç dakika içinde 7,0, 7,0 ve 6,9 büyüklüğünde üç güçlü deprem meydana geldi.

Depremler 11 kilometre derinlikte meydana geldi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremlerin ardından tsunami tehlikesi olmadığını doğruladı.

HENÜZ CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Filipinler'de Cebu'nun Bogo şehri açıklarında 3 tane peş peşe deprem meydana geldi. yerel yetkililer, henüz herhangi bir can kaybı veya büyük hasar bildirilmediğini, ancak Cebu ve komşu illerde incelemelerin sürdüğünü belirtti. Yetkililer, önümüzdeki günlerde artçı sarsıntılar beklendiğini belirterek, sakinlere tetikte olmaları çağrısında bulundu.

PEŞ PEŞE DEPREMLER BİLDİRİLDİ

Ülkede yaşanan peş peşe depremler USGS tarafından şöyle bildirildi

Filipinler'de meydana gelen peş peşe meydana gelen depremlere Sam Pepper isimli sosyal medya kullancısı canlı yayında yakalandı.

filippozelzele-frame-at-0m23s.jpg

Canlı yayında görüntülen depremin çevredekileri paniğe sürüklediği görüldü.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

