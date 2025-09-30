Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre, Filipinler'in Doğu Visayas bölgesi yakınlarında birkaç dakika içinde 7,0, 7,0 ve 6,9 büyüklüğünde üç güçlü deprem meydana geldi.

Depremler 11 kilometre derinlikte meydana geldi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremlerin ardından tsunami tehlikesi olmadığını doğruladı.

HENÜZ CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Filipinler'de Cebu'nun Bogo şehri açıklarında 3 tane peş peşe deprem meydana geldi. yerel yetkililer, henüz herhangi bir can kaybı veya büyük hasar bildirilmediğini, ancak Cebu ve komşu illerde incelemelerin sürdüğünü belirtti. Yetkililer, önümüzdeki günlerde artçı sarsıntılar beklendiğini belirterek, sakinlere tetikte olmaları çağrısında bulundu.

PEŞ PEŞE DEPREMLER BİLDİRİLDİ

Ülkede yaşanan peş peşe depremler USGS tarafından şöyle bildirildi

Notable quake, preliminary info: M 7.0 - 7 km W of Tagbubungang Diot, Philippines https://t.co/zcYBBFIzPS — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) September 30, 2025

Notable quake, preliminary info: M 7.0 - 10 km WNW of Palompon, Philippines https://t.co/juacCi9iD7 — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) September 30, 2025

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDILAR!

Filipinler'de meydana gelen peş peşe meydana gelen depremlere Sam Pepper isimli sosyal medya kullancısı canlı yayında yakalandı.

Canlı yayında görüntülen depremin çevredekileri paniğe sürüklediği görüldü.