Filipinler’de 'Bualoi' fırtınası: 19 kişi hayatını kaybetti

Filipinler’de etkili olan Bualoi tropikal fırtınası, ülke genelinde ciddi hasara yol açtı. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi, fırtına nedeniyle 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 18 kişinin de yaralandığını açıkladı. Tahminlere göre, 2 milyondan fazla kişi farklı bölgelerde fırtınanın etkisi altında kaldı.

BİNLERCE KİŞİ EVLERİNİ TERKETTİ

Yetkililer, yaklaşık 580 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini, binlerce kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Fırtınadan etkilenen bölgelerde 5 binden fazla ev hasar görürken, şiddetli rüzgarlar ve sağanak nedeniyle 143 şehir ve belediyede elektrik kesintileri yaşandı. Ayrıca hava ve deniz koşullarının kötüleşmesi nedeniyle 7 binden fazla yolcunun limanlarda mahsur kaldığı belirtildi.

Yerel yönetimler, 32 şehir ve belediyede afet durumu ilan etti. Yetkililer, halkı sel, toprak kayması ve deniz taşkınlarına karşı dikkatli olmaya çağırdı ve fırtınanın yol açabileceği ek tehlikelere karşı önlemler alınmasını istedi.