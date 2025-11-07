Fas'ta 5G dönemi başladı

Fas'ın önde gelen üç telekomünikasyon şirketi, yaptıkları eş zamanlı açıklamalarla 5G hizmetlerinin ticari lansmanını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Ülkenin büyük operatörlerinden Maroc Telecom, müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mesajlarıyla 5G hizmetinin resmen faaliyete geçtiğini ve altyapının yeni kullanıcıları karşılamaya hazır olduğunu duyurdu. Diğer bir büyük operatör olan "Orange Maroc", ilk günden itibaren 100'e yakın şehirde 5G kapsama alanı sağladığını açıklarken, "Inwi" de hizmetin büyük şehirlerde mevcut müşteriler için ek bir ücret talep edilmeden kullanılabileceğini belirtti.

4G'YE GÖRE 20 KAT DAHA HIZLI BAĞLANTI

Kullanıma açılan yeni 5G teknolojisi, mevcut 4G ağlarına kıyasla kullanıcılara önemli avantajlar sunuyor. Yeni ağın, 10 ila 20 kat daha yüksek indirme ve yükleme hızları, daha geniş bir kapsama alanı ve daha istikrarlı bir bağlantı imkanı sağlayacağı belirtiliyor. 5G uyumlu akıllı telefonlar, SIM kartlar ve diğer bağlantı cihazlarının yeni şebekeye otomatik olarak geçiş yapabildiği ifade edildi. Operatörler, hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için yeni tarifeler, veri paketleri ve çeşitli bağlantı çözümlerini de tanıttı.

Türkiye 5G'ye geçecek ama milyonlar kullanamayacak! İşte can sıkıcı o sebep

HEDEF 2030'DA YÜZDE 70 KAPSAMA

Fas'ta 5G teknolojisine geçiş süreci, geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu'nda onaylanan üç yönetmelik tasarısıyla hukuki bir zemine oturtulmuştu. Fas Hükümet Başkanlığı Dijital Dönüşüm ve İdare Reformundan Sorumlu Devlet Bakanı Amal el-Fallah Seghrouchni de parlamentoda yaptığı bir konuşmada, ülkenin 5G hedeflerini açıklamıştı. Seghrouchni, ilk aşamada ülke topraklarının yüzde 25'inin 5G kapsama alanına girmesinin hedeflendiğini, 2030 yılına kadar ise bu oranın yüzde 70'e ulaşmasının planlandığını belirtmişti.