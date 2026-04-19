Evini yaktı, sokağa çıkıp dehşet saçtı: Kiev'deki saldırıda 6 can kaybı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kimliği belirsiz bir silahlı saldırganın sokaktaki insanlara ateş açması ve ardından bir markette sivilleri rehin alması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko tarafından yapılan açıklamaya göre olay, kentin Holosiyvskiy semtinde meydana geldi. Saldırganın sokaktaki insanlara ateş açmasının ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, şüphelinin bir markete girerek içerideki bazı kişileri rehin aldığını ve duruma müdahale eden polis memurlarına ateş açtığını bildirdi. Bölgeye sevk edilen polis özel kuvvetlerince düzenlenen operasyon sonucunda silahlı saldırganın gözaltına alındığı sırada etkisiz hale getirildiği açıklandı.

KAYIPLARA VE SALDIRGANIN KİMLİĞİNE DAİR DETAYLAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda olayın bilançosunu ve detaylarını paylaştı. Zelenskiy'nin aktardığı bilgilere göre saldırgan; sokakta 4 kişiyi, rehin aldığı sivillerden ise 1'ini vurarak öldürdü. Ağır yaralanan bir kadının da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Olayda, biri 12 yaşında bir çocuk olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Alıkonulan 4 rehine ise güvenlik güçlerince sağ olarak kurtarıldı.

Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca şüphelinin profiline ilişkin de bilgileri paylaştı. Saldırganın, silahla sokağa çıkmadan önce kendi evini ateşe verdiği ve daha önceden adli sicili bulunduğu belirtildi. Rusya'da doğduğu tespit edilen şahsın, daha sonra uzun bir süre Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yaşadığı kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (AA)