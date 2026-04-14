İsrail'e Ukrayna modeli! Hizbullah’ın yeni silahı: Hayalet İHA

İsrail'e Ukrayna modeli! Hizbullah’ın yeni silahı: Hayalet İHA
Lübnan merkezli Hizbullah’ın, İsrail’in kuzeyine en az 40 insansız hava aracı (İHA) gönderdiği iddia edildi. İsrail basını yeni İHA'ların radarlar tarafından zor tesipt edildiğini ve engellenmesinin de güç olduğunu yazdı. Habere göre söz konudu Ukrayna'daki savaştan esinlenilerek üretildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Hizbullah'ın dün gönderdiği en az 40 İHA'dan bir kısmının engellendiği, geri kalanının ise düşerek önemli hasara yol açtığı belirtildi.

HAYALET İHA KİRYAT ŞİMONA’YA DÜŞTÜ

İddialara göre saldırıda kullanılan İHA’lar arasında gelişmiş optik sistemlerle donatılmış, tespiti oldukça zor bir model de yer aldı. Bu İHA’nın, İsrail’in kuzeyindeki Kiryat Şimona bölgesine düştüğü belirtildi.

Söz konusu sistemin:

  • Siber saldırılara karşı dayanıklı olduğu
  • Radarlar tarafından zor tespit edildiği
  • Engellenmesinin oldukça güç olduğu

aktarılıyor.

BİNALARIN İÇİNDE BİLE MANEVRA YAPABİLİYOR

Yeni nesil İHA’nın dikkat çeken özellikleri de ortaya çıktı. Buna göre araç:

  • Binaların içinde hareket edebiliyor
  • Yaklaşık 5 kilogram patlayıcı taşıyabiliyor
  • Onlarca kilometre menzile ulaşabiliyor

Bu özellikleriyle 'gelişmiş hava silahı' kategorisinde değerlendiriliyor.

HEDEFTE TANKLAR VE ASKERLER VAR

İsrail merkezli Globes ise Hizbullah’ın son dönemde özellikle FPV tipi 'intihar dronlarını' aktif olarak kullandığını yazdı.

Haberde, yayınlanan görüntülerde:

  • Dronların yüksek hızla manevra yaptığı
  • Zırhlı araçlara ve askerlere doğrudan çarptığı
  • Keşif amaçlı dronlardan tamamen farklı olduğu

vurgulandı.

UKRAYNA SAVAŞINDAN ESİNLENEN TEKNOLOJİ

Bu yeni sistemlerin, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında geliştirilen teknolojilerden esinlendiği öne sürülüyor.

Özellikle dikkat çeken detay ise bağlantı sisteminin;İHA’nın fiber optik kabloyla kontrol edildiği, radyo sinyali kesilse bile çalışmaya devam ettiği ve elektronik karıştırma (jammer) sistemlerinden etkilenmediği iddia ediliyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

