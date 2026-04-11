Ukrayna ve Rusya arasında geçici ateşkes başladı

Rusya-Ukrayna arasında Vladimir Putin tarafından Ortodoks Paskalya Bayramı vesilesiyle ilan edilen geçici ateşkes, yerel saatle 16.00 itibarıyla yürürlüğe girdi. Karar kapsamında Rus ordusu, Ukrayna’daki tüm cephe hatlarında askeri faaliyetlerini durdurdu.

Ateşkesin, Paskalya Bayramı’nın sona ereceği 12 Nisan gününün sonuna kadar devam edeceği bildirildi. Moskova yönetiminin bu adımı, savaşın sürdüğü bölgelerde kısa süreli de olsa bir sükûnet beklentisini beraberinde getirdi.

ZELENSKİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise daha önce yaptığı açıklamada Rusya’ya Paskalya dolayısıyla ateşkes çağrısında bulunmuş, kararın ardından Ukrayna’nın da karşılıklı olarak ateşkese uyacağını duyurmuştu.

Zelenski açıklamasında, “Paskalya’nın barış ve güvenlik zamanı olması gerektiğine inanıyoruz. Bu ateşkes, gerçek bir barış sürecinin başlangıcı olabilir” ifadelerini kullandı.

Sahadan gelen ilk bilgilere göre, ateşkesin başlamasıyla birlikte birçok cephe hattında çatışmaların durduğu belirtildi. Ancak taraflar arasında güven eksikliği sürerken, ateşkesin kalıcı bir çözüme dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizliğini koruyor.