Macron Erdoğan ile görüşmesini Türkçe de duyurdu! Hürmüz, Ukrayna, Erivan...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu.

Macron, Fransızca ve Türkçe olarak yaptığı paylaşımında, görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin Ortadoğu’daki gelişmeler olduğunu belirterek, özellikle Lübnan’da ateşkese riayet edilmesi ve Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin korunması gerektiğini vurguladı. Macron ayrıca bölgede güçlü ve kalıcı bir diplomatik çözümün önemine dikkat çekti.

GÜNDEM MADDELERİNİ SIRALADI

Macron’un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile az önce bir görüşme gerçekleştirdim.

Öncelikle Yakın Doğu ve Ortadoğu’daki durumu ele aldık; ateşkese riayet edilmesi ve bunun Lübnan’da uygulanması, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin korunması çağrısında bulunduk ve güçlü, kalıcı bir diplomatik çözümün gerekliliğini vurguladık.

Ayrıca Ukrayna’daki durumu ve adil, kalıcı bir barışın tesisine katkıda bulunmak amacıyla Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde yürüttüğümüz ortak çalışmaları da ele aldık. Bu barışın mutlaka Birleşmiş Milletler Şartı’nın ilkelerine uygun olması ve Ukrayna için güçlü güvenlik garantilerine dayanması gerektiğini vurguladım.

Özellikle 4 Mayıs’ta Erivan’da düzenlenecek Avrupa siyasi topluluğu Zirvesi perspektifinde, Güney Kafkasya’da açık sınırlar ve güçlendirilmiş bölgesel iş birliği temelinde yeni bir döneme geçilmesini sağlayacak barış sürecine Fransa’nın desteğini yineledim.

Son olarak, diyaloğumuzu ve ikili iş birliğimizi daha da derinleştirmeyi sürdürmenin öneminde mutabık kaldık.”

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER SÜRECEK

