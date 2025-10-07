Everest'te beyaz esaret: Fırtına bir can aldı, 1000 kişi mahsur

Everest Dağı'nın Çin tarafındaki doğu yamaçlarında hafta sonu etkili olan şiddetli kar fırtınası, bir dağcının hayatını kaybetmesine neden oldu. Fırtına nedeniyle bölgede yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığı bildirilirken, zorlu hava koşullarına rağmen yürütülen arama kurtarma çalışmalarıyla şu ana kadar 137 kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, trajik olay Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletine bağlı Haibei Tibet Özerk İli'nin Laohugou bölgesinde yaşandı. Fırtınaya yakalanan bir yürüyüşçünün, ani beden ısısı düşüklüğü (hipotermi) ve yüksek irtifa hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

YAKLAŞIK 1000 KİŞİ MAHSUR KALDI

Everest Dağı’nın doğu yamaçlarında aniden başlayan şiddetli kar fırtınası, bölgedeki kamplarda konaklayan dağcıları ve yürüyüşçüleri hazırlıksız yakaladı. Yetkililer, fırtına nedeniyle dağın Çin'in Tibet Özerk Bölgesi tarafında yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığını duyurmuştu. Mahsur kalanların kurtarılması için yüzlerce köylü ile profesyonel kurtarma ekiplerinin seferber edildiği aktarılmıştı.

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyorEverest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor

everest.jpg

KÖTÜ HAVA KOŞULLARI KURTARMA ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRIYOR

Deniz seviyesinden 4 bin metre yükseklikteki bölgede kar yağışının devam etmesi, arama kurtarma faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Zorlu koşullara rağmen çalışmalarını sürdüren ekiplerin, şu ana kadar 137 yürüyüşçüyü güvenli bir şekilde tahliye ederek daha alçak irtifadaki güvenli bölgelere ulaştırdığı bildirildi. Bölgedeki diğer mahsur kalanlara ulaşma çabaları devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

