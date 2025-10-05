Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor

Dünyanın en yüksek dağı olarak anılan Everest Dağı’nda meydana gelen kar fırtınası nedeniyle en az bin kişinin mahsur kaldığı bildirildi. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekibinin, donmuş cesetler arasında yol aldığı görüntüler ise kan dondurdu.