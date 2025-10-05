Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor

Yayınlanma:
Güncelleme:
Dünyanın en yüksek dağı olarak anılan Everest Dağı’nda meydana gelen kar fırtınası nedeniyle en az bin kişinin mahsur kaldığı bildirildi. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekibinin, donmuş cesetler arasında yol aldığı görüntüler ise kan dondurdu.

Çin merkezli Jimu News'in haberine göre, Tibet’in Everest Dağı’nın doğu yamacında şiddetli kar fırtınası nedeniyle deniz seviyesinden 4 bin 900 metrenin üzerinde yer alan kamp alanlarına ulaşan yollar yoğun kar yağışı nedeniyle kapandığı ve yaklaşık bin kişinin mahsur kaldığı bildirildi.

everest.jpg

YÜZLERCE KURTARMA EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ

Haberde, yüzlerce yerel köylü ve kurtarma ekibinin bölgeye sevk edildiği ve bölgede mahsur kalan bazı turistlerin güvenli bölgelere indirildiği belirtildi.

2.jpg

GİRİŞLER KAPATILDI

Bölgedeki yerel turizm şirketinin açıklamasında ise kar yağışının Cuma akşamı başladığını ve Cumartesi boyunca aralıksız sürdüğü vurgulandı.

Öte yandan Everest Doğa Parkı’na bilet satışlarının ve girişlerin Cumartesi akşamından itibaren askıya alındığı açıklandı.

1.jpg

EKİPLER DONMUŞ CESETLERİN ARASINDA İLERLEDİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise, mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye sevk edilen kurtarma ekibinin, dağın zirvesinde donmuş bedenlerin arasından ilerlediği görüldü.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

