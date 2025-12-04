Eurovision'da İsrail krizi! Üç ülke yarışmadan çekildi

Yayınlanma:
İspanya, Hollanda, İrlanda; İsrail'in kabul edilmesi üzerine Eurovision 2026'ya katılmayacaklarını bildirdi.

İsrail'in 2026 yılında düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması'na katılabileceği bildirildi.

Ortada ateşkes yok! İsrail 2'si çocuk 5 Filistinli katlettiOrtada ateşkes yok! İsrail 2'si çocuk 5 Filistinli katletti

KARARIN ARDINDAN ÇEKİLDİKLERİNİ DUYURDULAR

Reuters'ın haberine göre kararın ardından; İspanya, Hollanda ve İrlanda yarışmadan çekildiklerini duyurdu.

Bu ülkelerle birlikte Belçika, İzlanda ve Slovenya'nın da boykot kararı aldığı belirtildi.

Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU), gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na, Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'in katılıp katılmayacağının Avrupa Yayın Birliği Yönetim Kurulu'nda oylanması bekleniyordu.

EBU tarafından alınan karar uyarınca İsrail'in yarışmaya katılabilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

