Eski futbolcu tutuklandı: Oğlunun koçunu darbetti

Eski futbolcu tutuklandı: Oğlunun koçunu darbetti
Yayınlanma:
Güncelleme:
ABD’deki en üst Amerikan futbolu ligi NFL’in eski oyuncusu Christopher Massey, oğlunun çocuk Amerikan futbolu takımının koçuyla fiziksel bir kavgaya karıştı. Kavga, eski oyuncunun oğlunun antrenmanı hakkında bilgi aldıktan sonra olayı daha da kızıştırmasıyla başladı. Koçun dişinin kırıldığı öğrenildi.

Eski oyuncu Christopher Massey, durum koçla fiziksel kavgaya varana kadar Batı Virginia'da tutuklandı. Massey, memura engel olma, darp, izinsiz girme ve düzensiz davranış suçlamalarıyla yargılanıyor.

Genç futbol koçu aynı zamanda mesai dışında olan bir şerif yardımcısı çıktı. Bu durum Massey'i beklediğinden daha fazla yasal sorunla karşı karşıya bıraktı.

ESKİ OYUNCU VE KOÇ NELER YAŞADI

Olay, Massey'in oğlunun antrenmanına, Winfield Ortaokulu'nda katılmasıyla başladı. İki adam birbirleriyle konuştuktan sonra, yetkililer Massey'in “rahatsız edici hale geldiğini” söylüyor.

Koç, eski oyuncunun “öfkeli” hale geldiğini belirterek Massey ile daha fazla ilgilenmeyi reddetti. Şerif yardımcısı olduğunu ve gerekirse Massey'i tutuklayacağını açıkça belirtti.

TARTIŞMA OTOPARKTA DEVAM ETTİ

Yardımcı koç daha sonra arabasına gidip kelepçe ile biber gazı aldı ve daha fazla polis memurunun gelmesi için çağrı yaptı. Yetkililer, Massey'in koç arabasına yürürken otoparkta dolaşıp onunla tartışmaya devam ettiğini söylüyor.

Yardımcının, Massey'e birkaç kez gitmesini söylediği, ancak Massey’in bu emre uymayı reddettiği iddia ediliyor. Şikayette, Massey'in daha sonra koça olay yerinden ayrılmayacağını söylediği iddia ediliyor.

KOÇUN DİŞİNİ KIRDI

Şikayette, Massey'in şerif yardımcısının bacaklarını tutarak onu yere indirmeye çalıştığı için şerif yardımcısının biber gazı kullandığı belirtiliyor. Şikayette ayrıca Massey'in gömleğini çıkardığı ve “agresif bir dövüş pozisyonu” aldığı iddia ediliyor.

Şerif yardımcısı sonunda Massey'i etkisiz hale getirmeyi başardı ve diğer memurlar olay yerine gelmeden önce ona kelepçe taktı. Şikayette, bu sırada şerif yardımcısının dişinin kırıldığı belirtiliyor.

OKULDAN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kavga sonrasında, Putnam County Eğitim Kurulu bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Putnam County Eğitim Kurulu ve okul yönetimi, haberlerde yer alan ve cezai kovuşturmaya yol açan kavgadan haberdardır” denildi:

"Okul sistemi, konunun kapsamlı ve uygun bir şekilde ele alınmasını sağlamak için ilgili soruşturma makamlarıyla tam bir işbirliği içindedir... Putnam County Okulları, tüm öğrenciler ve personel için güvenli ve destekleyici bir ortam sağlamaya kararlıdır. Yetkililerle işbirliği yapmaya devam edeceğiz ve bu konuyu tüm yasal ve politik gerekliliklere uygun olarak kurum içinde ele alacağız."

2002 YILINDA NFL’DE OYNAMAYA BAŞLADI

Massey, NFL kariyerinde Chicago Bears ve St. Louis Rams takımlarında oynadı ve 2002 yılında Marshall'dan yedinci turda seçilerek lige girdikten sonra Carolina Panthers'ta kısa bir süre oynadı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Dünya
Hindistan Başbakanı Modi Trump’ın telefonlarına çıkmıyor
Hindistan Başbakanı Modi Trump’ın telefonlarına çıkmıyor
Paşinyan tarihi fotoğrafları başköşeye astı
Paşinyan tarihi fotoğrafları başköşeye astı