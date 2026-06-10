Eski eşinin annesiyle evlendi! Nikah görüntüleri sosyal medyayı karıştırdı

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde bulunan Kanpur kentinde yaşanan olay, hem yerel halkta hem de sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı. Boşanma sürecini tamamlayan bir erkek, kısa bir süre sonra eski eşinin annesiyle evlenerek gündemin odağı haline geldi.

Resmi nikah işlemlerinin mahkeme üzerinden gerçekleştirildiği öğrenilirken, tören sonrasında çiftin birlikte kameralar karşısına geçtiği anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde ikilinin geleneksel evlilik sembolü olarak bilinen çiçek kolyelerini takarak belgeleriyle poz verdiği görüldü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşılan video kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, olay farklı yorumları da beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bu kararı kişisel bir tercih olarak değerlendirirken, bir diğer kesim ise aile bağlarının alışılmış düzeni üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Tartışmaların büyümesiyle birlikte konu, dijital platformlarda günün en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Çiftin, çevrelerinden ve kamuoyundan anlayış ve destek beklediği ifade edilirken, olayın bölgede de geniş yankı uyandırdığı belirtildi. Gelişme, aile ilişkileri ve toplumsal normlar üzerine yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.