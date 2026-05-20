Hindistan lideri ile İtalya liderinin videosu çok konuşuldu! Meloni'ye "melodi" şekeri

İtalya’nın başkenti Roma, diplomatik temasların yanı sıra sosyal medyada hızla yayılan renkli bir buluşmaya sahne oldu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin gerçekleştirdiği görüşme, resmi gündemin ötesine geçerek dijital dünyada geniş yankı buldu.

Görüşme sırasında Modi’nin Meloni’ye Hindistan’da oldukça popüler olan “Melody” adlı şekerlemelerden hediye etmesi, kameralar tarafından anbean kaydedildi. Bu küçük jest, kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi ve kullanıcılar tarafından esprili yorumlarla paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

İki liderin soyadlarının birleşiminden doğan “Melodi” etiketi ise bir kez daha gündemin üst sıralarına yerleşti. Daha önce G20 Summit ve COP28 sırasında da sıkça kullanılan etiket, bu kez Roma buluşmasıyla yeniden canlandı.

Özellikle Meloni’nin 2023 yılında Modi için yaptığı “dünyanın en sevilen lideri” ifadelerini içeren paylaşım ve birlikte çekilen selfie videosu yeniden dolaşıma girdi. Kullanıcılar bu görüntüleri hatırlatarak “Melodi etkisi bitmiyor” yorumlarını yaptı.

KOLEZYUM ÖNÜNDE DİKKAT ÇEKEN KARELER

Modi’nin ayrıca Kolezyum önünde Meloni ile verdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşması, etkileşimi daha da artırdı. Tarihi mekanın fon oluşturduğu bu görüntüler, diplomasi ile popüler kültürün kesiştiği anlardan biri olarak değerlendirildi.

Kısa sürede trend listelerine giren “Melodi” etiketi, bir kez daha siyasi temasların sosyal medyada nasıl kültürel bir fenomene dönüşebildiğini gösterdi.