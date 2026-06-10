Eşiyle tartıştı, köşesine çekildi! Düşünceli goril sosyal medyayı salladı

Japonya'nın Nagoya kentindeki Higashiyama Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Kiyomasa isimli goril, son günlerin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. 13 yaşındaki batı ova gorili, bir dişi gorille yaşadığı tartışmanın ardından yalnız başına otururken görüntülendi.

Yaklaşık bir dakika süren görüntülerde Kiyomasa'nın merdivenlere oturup çenesini eline dayadığı, zaman zaman başını kaşıdığı ve uzaklara dalıp gittiği görüldü. İnsanların bir tartışma sonrası içine kapanıp düşüncelere dalmasını andıran bu davranışlar, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Görüntülerin paylaşılmasının ardından milyonlarca kişi Kiyomasa'nın yüz ifadesini ve beden dilini kendi hayatlarındaki ilişki tartışmalarına benzetti. Çok sayıda kullanıcı, gorilin "nerede hata yaptığını düşünüyormuş gibi" göründüğünü yazarken, bazıları da onu "internetin en düşünceli gorili" ilan etti.

BABASI JAPONYA'NIN EN ÜNLÜ GORİLLERİNDEN

Kiyomasa'nın ünü aslında yeni değil. Uzmanlara göre genç goril, Japonya'nın en tanınmış gümüş sırtlı gorillerinden biri olan Shabani'nin oğlu. Ancak onu dünya gündemine taşıyan şey bu kez gücü ya da görünüşü değil, milyonlarca kişinin kendinden bir parça bulduğu o sessiz ve düşünceli anlar oldu.

MİLYONLARCA KİŞİYLE BAĞ KURDU

Gorillerin karmaşık sosyal ilişkiler kurabildiği, kıskançlık, merak, bağlılık ve üzüntü gibi duygular sergileyebildiği uzun yıllardır biliniyor. Kiyomasa'nın viral olan görüntüleri de, insanların büyük insansı maymunlarla neden bu kadar güçlü bir bağ kurduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Her ne kadar Kiyomasa'nın gerçekten ne düşündüğünü bilmek mümkün olmasa da, onun sessizce oturduğu o birkaç dakika dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişiye tanıdık geldi. Belki de bu yüzden, bir gorilin düşünceli bakışları internetin en çok paylaşılan görüntülerinden biri oldu.