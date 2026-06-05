Fabrikayı karıştıran "dahi ayı"! Kapanları aştı, pencereyi açıp kaçtı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima kentinde günlerdir süren ayı operasyonu beklenmedik bir gelişmeyle sonuçlandı. Dört kişiyi yaraladıktan sonra bir fabrikanın içine giren ayı, güvenlik güçlerinin kurduğu tüm önlemleri aşarak kaçmayı başardı.

Olay salı gecesi bir çelik fabrikasında başladı. Fabrika çalışanlarına saldıran ayı, dört kişinin yaralanmasına neden oldu. Daha sonra yakındaki bir elektronik üretim tesisine geçen hayvanın yakalanması için polis, avcı ekipleri ve yerel yönetim tarafından kapsamlı bir operasyon başlatıldı.

KAÇIŞ ŞEKLİ DİKKAT ÇEKTİ

Yetkililer, ayıyı etkisiz hale getirmek amacıyla sakinleştirici kullanmaya çalıştı ancak sonuç alınamadı. Fabrika içerisine yerleştirilen bal ve meyve yemli tuzaklar da işe yaramadı. Japon medyasına göre ayı, kapan mekanizmasına yakalanmadan yemleri tüketmeyi başardı.

Operasyonun en dikkat çekici ayrıntısı ise ayının kaçış şekli oldu. Yapılan incelemelerde hayvanın fabrikanın penceresindeki mandalı açarak dışarı çıktığı değerlendirildi. Yetkililer ayrıca aynı ayının daha önce ön patilerini kullanarak bir musluğu açıp su içerken görüntülendiğini belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Fukuşima Belediye Başkanı Yuki Baba, yaşananların ardından yaptığı açıklamada ayının alışılmışın dışında davranışlar sergilediğini belirterek, "Bu hayvanın olağanüstü derecede zeki olduğuna inanıyoruz" dedi.

Çarşamba gecesi ışıklar kapatılarak ayının tuzaklara yönlendirilmesi planlandı. Ancak tam bu sırada hayvanın pencereden kaçarak bölgeden uzaklaştığı ortaya çıktı.

Polis, gerekli görülmesi halinde ayının vurulmasına izin verildiğini açıkladı. Buna rağmen fabrikanın içinde bulunan yanıcı maddeler nedeniyle operasyon ekipleri ateşli silah kullanmaktan kaçındı.

ŞEHİRDE KIRMIZI ALARM

Ayının kayıplara karışmasının ardından kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Yerel yönetim, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken bazı okullarda eğitime bir gün süreyle uzaktan devam edilmesi kararlaştırıldı.

Perşembe günü ise ayının yerini tespit etmek amacıyla İHA destekli arama çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Baba, operasyon sırasında ihmalkâr davranılmadığını vurgulayarak kaçışın kendileri için büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi.