Ersin Tatar'dan muhalif başkana sitem: Gelip öpeceğim seni
KKTC'de 19 Ekim'de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimleri kampanyasını yürüten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne'yi ziyaret etti.
Ziyarette Tatar, kendisini eleştiren söylemlerde bulunan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkil'e sitem etti.
ERSİN TATAR'DAN MUHALİF BAŞKANA SİTEM
"Ben Girne'ye yerleştiğimde sen daha doğmamıştın." diyen Ersin Tatar, "Sen geldin belediye başkanı oldun, seni selamladık ama öylesine girdin bu seçimin içine ki, senin kendi seçiminmiş gibi, sosyal medyada bana muhalefet ediyorsun, bana laf sokuyorsun hiç yakıştırmadım." ifadelerini kullandı.
"DEMOKRASİ VAR GELİP ŞİMDİ ÖPECEĞİM SENİ"
Cumhurbaşkanı adayı Tatar ardından, "Evet demokrasi var gelip şimdi öpeceğim seni" sözleriyle Murat Şenkul'u kucakladı.
Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından MYKıbrıs Haber mikrofonlarına konuşan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, "Sevgidendir muhtemelen beni sever ama bu seçim döneminde ama siyaseten farklı siyasi görüşlerdeyiz. O aday, onun da gerginliği var, uzun zamandır sokaktadırlar kolay değil" diyerek şunları söyledi:
- "Seçim de açıkçası bizim açımızdan daha iyi gidiyor, onun açısından çok da iyi gitmiyor. Bu anlamda gerginliğini, bana sitemini yerinde ve insani olarak buluyorum. Söylediklerine katılmamakla birlikte, insani bir davranış. Sıkıntımız olmaz bizim ama bu ülkede herkesin artık demokratik teamüllere alışması lazım.
- Bir belediye başkanının siyasi bir kişilik olduğuna, seçimle geldiğine onun da bir dünya görüşü olduğuna ülkesine dair bir düşüncesi olduğuna alışması lazım, bunlardan gocunmamak lazımdır. Benim belediyemde kimseye siyasi anlamda karışmıyorum.
- Ben bu olgunluktaysam devletin en üstündekinden de bu olgunluğu beklerim. Bu seçim dönemlerinde olur, benim bir şikayetim yok, kendisi de içini döktü rahatladı. Herkese başarılar. 19'undan sonra yine yüz yüze bakacağız."