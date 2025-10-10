Ersin Tatar'dan muhalif başkana sitem: Gelip öpeceğim seni

KKTC'de 19 Ekim'de gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimleri kampanyasını yürüten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne'yi ziyaret etti.

Ziyarette Tatar, kendisini eleştiren söylemlerde bulunan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkil'e sitem etti.

ERSİN TATAR'DAN MUHALİF BAŞKANA SİTEM

"Ben Girne'ye yerleştiğimde sen daha doğmamıştın." diyen Ersin Tatar, "Sen geldin belediye başkanı oldun, seni selamladık ama öylesine girdin bu seçimin içine ki, senin kendi seçiminmiş gibi, sosyal medyada bana muhalefet ediyorsun, bana laf sokuyorsun hiç yakıştırmadım." ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİ VAR GELİP ŞİMDİ ÖPECEĞİM SENİ"

Cumhurbaşkanı adayı Tatar ardından, "Evet demokrasi var gelip şimdi öpeceğim seni" sözleriyle Murat Şenkul'u kucakladı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından MYKıbrıs Haber mikrofonlarına konuşan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, "Sevgidendir muhtemelen beni sever ama bu seçim döneminde ama siyaseten farklı siyasi görüşlerdeyiz. O aday, onun da gerginliği var, uzun zamandır sokaktadırlar kolay değil" diyerek şunları söyledi: