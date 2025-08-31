Erdoğan Çin gazetesine yazdı: Siyasetimizin merkezinde insan hakları var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in merkezli gazete People's Daily'de yayımlanan makalesinde küresel meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, "Dünya bugün tarihin şahit olmadığı kadar çok ve karmaşık krizle karşı karşıya. Mevcut uluslararası sistem bu krizlerle başa çıkmakta ve masum insanların haklarını korumakta yetersiz kalıyor" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı'nın makalesinin yayımlandığını duyurdu. "Barış ve Adalet İçin Ortak Yol" başlıklı makalenin Çince ve İngilizce olarak yayımlandığı bilgisini paylaştı.

İLETİŞİM BAŞKANI DUYURDU

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşımına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, People's Daily'de yayımlanan makalesinde Türkiye'nin dış politika yaklaşımına ilişkin mesajlar verdi.

Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde güven inşa etme, diyalog kanallarını sürekli açık tutma ve kriz çözme iradesini vurguladı. "Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz" ifadesini yenileyen Cumhurbaşkanı, bu ilkenin Türkiye'nin dış politika felsefesinin temelini oluşturduğunu belirtti.

RUSYA-UKRAYNA ÖRNEĞİ

Makalede, Karadeniz Tahıl Girişimi ve Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinde Türkiye'nin üstlendiği rol örnek olarak gösterildi. İnsani koridorların açılması ve esir takaslarındaki katkıların altı çizildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'in Tianjin kentinde 31 Ağustos-1 Eylül 2025'te düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü 25'inci Devlet Başkanları Zirvesi'ne de değinerek, "Türkiye'nin küresel adalet, hakkaniyet ve kapsayıcılık vizyonunu uluslararası toplumla paylaşacağını" ifade etti.

TÜRKİYE'NİN GAZZE TUTUMU

Türkiye-Çin ilişkilerinin karşılıklı güven ve kazan-kazan anlayışı temelinde daha da derinleşeceğine işaret eden Erdoğan, iki ülke işbirliğinin bölgesel ve küresel istikrara katkı sağlayacağını vurguladı.

Erdoğan, Gazze’deki soykırıma da değinerek Türkiye’nin tutumunu yineledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Dünyamız bugün tarihin görmediği kadar çok ve karmaşık krizlerle sarsılıyor. Mevcut uluslararası sistem, bu krizlerin üstesinden gelmekte ve masumların haklarını korumakta yetersiz kalıyor. Gazze’de yaşananlar, İsrail’in gerçekleştirdiği zulüm ve soykırımın en çarpıcı örneklerinden biridir. Türkiye’nin tavrı nettir; çünkü siyasetimizin merkezinde insan ve insan hakları vardır. Sivil halkın güvenliği, insani yardımlara kesintisiz erişim ve kalıcı bir ateşkes için yürüttüğümüz çalışmalar artarak devam ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesinin yanı sıra diplomasi aracılığıyla ateşkesin sağlanması ve sivillerin güvenliğinin teminat altına alınması için çalışmaların sürdüğünü de kaydetti.

