Elon Musk hedef almıştı: Netflix hisseleri açılışta düştü

Teknoloji milyarderi Elon Musk, sahibi olduğu Twitter’ın (X) platformunda, Netflix'te yayımlanmış olan ve artık devam etmeyen bir animasyon dizisinin yönetmeni Hamish Steele'in, öldürülen Trump ve İsrail destekçisi aktivist Charlie Kirk hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle Netflix’i boykot etme çağrısı yaptı. Çağrının ardından platformun hisseleri düşüşle açıldı.

Twitter'ın (X) sahibi Elon Musk

NETFLİX BOYKOTU İÇİN HAREKETE GEÇTİ

X'in sahibi ve Tesla CEO'su Elon Musk, kendi çağrılarının yanı sıra Netflix'i iptal etmek için muhafazakar kullanıcıların yaptığı kampanyayı da destekledi.

Salı günü X'te yaptığı bir paylaşımda Musk, Netflix aboneliğini iptal ettiğini duyuran başka bir kullanıcının paylaşımını yeniden paylaştı ve “Ben de” yazdı. Başka bir paylaşımı da yeniden göndererek "Çocuklarınızın sağlığı için Netflix'i iptal edin" yazdı

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

İptal çağrıları, Steele'in Kirk'ün ölümünü yas tutan İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın tweetini eleştiren bir paylaşımının ardından başladı.

YÖNETMENİN İDDİA EDİLEN PAYLAŞIMI

Muhafazakar ve Musk’ın sık sık paylaştığı Twitter hesabı Libs of TikTok tarafından X'te paylaşılan Steele'in gönderisinin iddia edilen ekran görüntüsüne göre, animasyon dizisinin yönetmeni şu paylaşımı yapıyor:

“Neden bu konuda yorum yapıyorsun lan, gerizekalı... rastgele bir nazi vuruldu. Ve bu kamuoyuna açık bir açıklama.”

‘ÇOCUKLARA TRANSSEKSÜEL DAYATMASI’ İDDİASI

Libs of TikTok hesapları daha önce, Ocak 2023'te iptal edilen Steele'in animasyon dizisi “Dead End: Paranormal Park”ın kliplerini paylaşmış ve dizinin “Çocuklara transseksüelliği dayattığını” iddia etmişti.

NETFLİX HİSSELERİ DÜŞTÜ

Musk’ın bu çağrısının ardından Netflix hisseleri çarşamba günü piyasa açılışında %1,74 düşüşle 1.178 dolara geriledi; ancak, ABD'deki üç büyük endeks birden düşüşler açtığı için bu düşüşün iptal baskısıyla ilgili olup olmadığı belirsiz.

YÖNETMENDEN AÇIKLAMA

Steele, Bluesky sosyal medya platformunda tartışmaya ilişkin açıklama yaptı:

“Bugün genel olarak çok iyiyim ve tüm bunları oldukça komik buluyorum. Bana ulaşan herkese gerçekten minnettarım, ancak son derece çirkin, tuhaf [homofobik] ve antisemitik e-postalar gelmeye başladı. Bu durum biraz korkutucu olmaya başladı, bu yüzden cevap vermem biraz uzun sürerse özür dilerim.”

Steele ayrıca Kirk’ün ölümünü kutladığına dair iddiaları reddetti.