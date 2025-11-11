Ekvador'da 27 mahkum ölü bulundu: Çete hesaplaşması şüphesi

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, bir cezaevinde toplu ölüm olayı meydana geldi. El Oro eyaletinin Machala kentindeki bir cezaevinde 27 mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler ve Suç İşlemiş Gençlere Yönelik Ulusal Bakım Hizmeti Kurumu (SNAI), olayı doğrulayarak, mahkumların ölüm nedeninin kapsamlı bir şekilde araştırılması için savcılığın soruşturma başlattığını açıkladı.

ASFİKSİ İDDİASI VE ÇETE ÇATIŞMASI ŞÜPHESİ

İlk iddialara göre mahkumların asfiksi (oksijen yetersizliğinden boğulma) sonucu hayatını kaybettiği öne sürülürken, cezaevlerinde sık yaşanan çete çatışmaları nedeniyle bu ölümlerin bir hesaplaşmanın sonucu olabileceği de değerlendiriliyor. Bölgedeki cezaevlerinde mahkumlar arası şiddet olaylarının sıklıkla yaşandığı biliniyor.