Ekvador'da 27 mahkum ölü bulundu: Çete hesaplaşması şüphesi

Yayınlanma:
Ekvador'un El Oro eyaletindeki bir cezaevinde 27 mahkumun cansız bedeni bulundu. Yetkililer, ölüm nedeninin araştırıldığını açıklarken, ölümlerin asfiksi kaynaklı olabileceği veya çete çatışması sonucu gerçekleşmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, bir cezaevinde toplu ölüm olayı meydana geldi. El Oro eyaletinin Machala kentindeki bir cezaevinde 27 mahkumun hayatını kaybettiği bildirildi.

Ekvador'da annesi öldürülen bebek yolda emeklerden bulundu

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Kişiler ve Suç İşlemiş Gençlere Yönelik Ulusal Bakım Hizmeti Kurumu (SNAI), olayı doğrulayarak, mahkumların ölüm nedeninin kapsamlı bir şekilde araştırılması için savcılığın soruşturma başlattığını açıkladı.

Dehşet görüntüleri ortaya çıktı! Ekvador lideri Noboa'ya suikast girişimi

ASFİKSİ İDDİASI VE ÇETE ÇATIŞMASI ŞÜPHESİ

İlk iddialara göre mahkumların asfiksi (oksijen yetersizliğinden boğulma) sonucu hayatını kaybettiği öne sürülürken, cezaevlerinde sık yaşanan çete çatışmaları nedeniyle bu ölümlerin bir hesaplaşmanın sonucu olabileceği de değerlendiriliyor. Bölgedeki cezaevlerinde mahkumlar arası şiddet olaylarının sıklıkla yaşandığı biliniyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

