Dehşet görüntüleri ortaya çıktı! Ekvador lideri Noboa'ya suikast girişimi

Yayınlanma:
Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa'ya suikast girişiminde bulundukları iddiasıyla beş kişi tutuklandı. Olay anının görüntüleri paylaşıldı.

Ekvador Enerji Bakanı Ines Manzano’nun yaptığı açıklamada, Noboa'nın konvoyuyla Cañar eyaletine giderken, yaklaşık 500 kişilik bir grup tarafından taşlarla saldırıya uğradığını söyledi.

Bakana göre, araçta daha sonra kurşun izleri bulundu, ancak Noboa saldırıda yaralanmadı.

ekran-goruntusu-2025-10-08-165503.jpg
Araçta kurşun izleri görüldü

YÜZLERCE KİŞİ BİR ANDA TAŞLADI

Ekvador başkanlık ofisi tarafından yayımlanan bir videoda, konvoy yaklaşırken yolun her iki tarafında yüzlerce kişinin, çoğu ellerini sallayarak ve bağırarak, ileriye doğru koştuğu görülüyor. Kalabalıktan bazıları araçlara taş atarak camları kırıyor. Arka planda, panik içindeki bir sesin yolculara eğilmeleri için uyarıda bulunduğu duyuluyor.

Yetkililer, gözaltına alınanların terör ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Esad'a suikast girişimi! Moskova'da zehirlemeye çalıştılarEsad'a suikast girişimi! Moskova'da zehirlemeye çalıştılar

Noboa'yı taşıyan konvoyun saldırıya uğraması ilk kez olmuyor. Yetkililere göre, eylül ayında Imbabura eyaletinde düzenlenen bir protesto sırasında yaklaşık 350 kişi, Devlet Başkanı ve diplomatları taşıyan konvoya saldırdı.

MOLOTOF VE TAŞLARLA SALDIRDILAR

Yetkililer, saldırganların konvoya havai fişek, molotof kokteyli ve taşlarla pusu kurduğunu söyledi.

g2r-qadxiaa5tz4.jpeg
Başkanın konvoyundaki araçların camları kırıldı

Saldırılar, hükümetin kamu harcamalarını azaltmak, yakıt kaçakçılığını önlemek ve sosyal programlar için fon yaratmak amacıyla dizel yakıt sübvansiyonunu sona erdireceğini açıklamasıyla Ekvador'da başlayan ayaklanmaların ortasında gerçekleşti.

HALK NEOLİBERAL POLİTİKALARA KARŞI AYAKLANDI

Son haftalarda, çoğunlukla Ekvador'un yerli topluluğu tarafından yönetilen göstericiler yolları kapattı ve güvenlik güçleriyle çatıştı. Bir hafta önce meydana gelen olayda bir sivil öldü, birkaç kişi yaralandı.

Ekvador'da Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesiyle yüksek alarm durumuna geçildiEkvador'da Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesiyle yüksek alarm durumuna geçildi

Başkanlık ofisi, “terörist grupların” gösterilere sızdığını iddia ediyor, ancak protestocular, hükümetin yeni yakıt politikası nedeniyle muhalefeti şiddetle bastırdığını savunuyor.

Yerli liderler ayrıca hükümeti, atalarının topraklarında kontrolsüz madencilik ve petrol sondajına izin vermekle suçluyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

