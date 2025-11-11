Ehliyet sınavında rekor: 128 kez başarısız oldu

İngiltere'de bir sürücü adayı, ehliyetin yazılı sınavını geçebilmek için tam 128 kez şansını denedi ancak başarılı olamadı. Sınav ücretlerine yaklaşık 3 bin sterlin (yaklaşık 166 bin 500 TL) harcayan adayın bu azmi, dikkat çekti.

75. DENEMEDE GELEN MUTLULUK

Sürücü ve Araç Standartları Ajansı'nın (DVSA) açıkladığı yeni verilere göre, başka bir sürücü adayı ise yazılı sınavı ancak 75. denemesinde geçebildi. Her bir denemenin 23 sterlin olduğu sınav için bu adayın cebinden toplam 1.725 sterlin (yaklaşık 95 bin 750 TL) çıktı.

İngiltere'de ehliyet almanın ilk adımı olan yazılı sınavda, adayların trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri hakkındaki bilgisi ölçülüyor. Ayrıca, interaktif videolarla adayların tehlike anlarını ne kadar hızlı fark edebildikleri de test ediliyor. Bu sınavı geçemeyenler, direksiyon sınavına girme hakkı kazanamıyor.

"KARARLILIKLARI TAKDİRE ŞAYAN"

Verileri kamuoyuyla paylaşan AA Sürücü Okulu'nun yöneticisi Emma Bush, gereken bilgi seviyesinin kolayca küçümsenebildiğini belirtti. Bush, "Bu adayların hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılıkları takdire şayan. Ancak bir sınavda defalarca başarısız olmanın arkasında sınav stresi, zaman baskısı veya gündelik hayatın getirdiği zorluklar gibi birçok neden yatabilir. Yine de bu kadar çok deneme yapmak, genel bir kuraldan ziyade bir istisnadır" dedi.

DİREKSİYON SINAVINDA DA DURUM FARKLI DEĞİL

Zorluk sadece yazılı sınavla sınırlı değil. Verilere göre, bir sürücü adayı direksiyon sınavını ancak 21. denemesinde geçebildi. Başka iki adayın ise 37 kez girmelerine rağmen hâlâ ehliyet alamadıkları ve bu süreçte 2.220'şer sterlin harcadıkları ortaya çıktı.

Uzmanlar, adaylara direksiyon sınavı için acele etmemelerini ve ancak eğitmenleri "hazırsın" dediğinde randevu almalarını tavsiye ediyor.

İngiltere'de ehliyet sınavlarındaki başarı oranları da durumun ciddiyetini gösteriyor. 2024-2025 döneminde yazılı sınavı geçme oranı yüzde 44,9 iken, direksiyon sınavındaki başarı oranı ise yüzde 48,7'de kaldı. Yetkililer, sınav merkezlerindeki yığılmayı azaltmak için adayları tam olarak hazır olmadan sınava girmemeleri konusunda uyarıyor.