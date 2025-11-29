Eğitim bilgileri yalan çıktı: Romanyalı bakan istifa etti!

Yayınlanma:
Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, ülke basınında öz geçmişinde yer alan mezuniyet tarihi ve üniversite bilgisinin gerçeği yansıtmadığı yönündeki haberlerin ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu, ülkesinin basınına yansıyan ve öz geçmişindeki eğitim bilgilerinin gerçeği yansıtmadığı iddiaları üzerine görevinden istifa etti.

"BU KARARI ROMANYA ORDUSUNA OLAN SAYGIM VE BAĞLILIĞIMLA ALIYORUM"

Bakan Mosteanu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istifa kararını Romanya ordusuna duyduğu saygı ve bağlılıkla aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Savunma Bakanı görevimden istifa ettim. Bu kararı, Romanya ordusuna olan saygım ve bağlılığımla alıyorum.”

'Örtülü af' ile tecavüzcüler katiller ve deprem faileri serbest kalacak'Örtülü af' ile tecavüzcüler katiller ve deprem faileri serbest kalacak

Mosteanu, Romanya ve Avrupa’nın, Rusya'nın saldırısı altında olduğu bir dönemde bulunduğunu hatırlattı. Ulusal güvenliğin ne pahasına olursa olsun savunulması gerektiğini vurgulayan Mosteanu, eğitimindeki tutarsızlık ve yıllar önce yaptığı hatalarla ilgili tartışmaların, şu anda ülkeyi yönetenlerin zorlu görevlerinden dikkatlerini dağıtmasını istemediğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı görevini geçici olarak Ekonomi Bakanı Radu Miruta’nın yürüteceği duyuruldu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

