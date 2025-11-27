Ege'de 4,6 büyüklüğünde deprem

Ege'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma:
AFAD tarafından bildirilene göre saat 3.08'de Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde ve 8,73 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından olumsuzluk bildirilmedi.

8,73 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 03.08'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Depremin 8,73 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMİ AFAD DUYURDU

BİLDİRİLEN BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR

Açıklanan depremin ardından şu ana kadar bilinen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

