Ege'de 4,6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde ve 8,73 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından olumsuzluk bildirilmedi.
8,73 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 03.08'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Depremin 8,73 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.
4,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMİ AFAD DUYURDU
#DEPREM
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-11-27
Saat:03:08:54 TSİ
Enlem:35.77333 N
Boylam:24.99222 E
Derinlik:8.73 km
Detay:https://t.co/jIyP00Wgpn
BİLDİRİLEN BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR
Açıklanan depremin ardından şu ana kadar bilinen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.