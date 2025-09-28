Ebeveynlerini öldürdüğünü televizyonda itiraf etti

Albany Polis Departmanı perşembe günü yaptığı açıklamada, 53 yaşındaki Lorenz Kraus'un röportajda cinayetleri itiraf etmesinin ardından polis memurları tarafından tutuklandığını duyurdu.

Kraus, yarım saat süren röportajda CBS6 kanalında “Onları evlerinin bahçesine gömdüm” dedi.

Program sunucusu bunun üzerine “Onları Albany'deki evinizin arka bahçesine mi gömdünüz?” diye tekrar sordu.

Kraus “Evet” yanıtını verdi.

Lorenz Kraus bir televizyon röportajında 2 ebeveynini de öldürdüğünü itiraf etti

EBEVEYNLERİNİN YARDIM PARASINI KULLANMIŞ

Polis, tutuklamanın Kraus'un ebeveynlerinin sosyal güvenlik yardımlarına ilişkin bir mali suç soruşturmasından kaynaklandığını söyledi.

Polis, yetkililerin salı günü Franz ve Theresia Kraus'un Albany'deki evinde arama emri uyguladığını söyledi. Soruşturma, çiftin yıllardır kendilerinden haber alınamadığını ortaya çıkardı ve yetkililer, oğullarının “sosyal güvenlik yardımlarını topladığını ve bu parayı kendi kişisel ihtiyaçları için kullandığından” şüphelendiklerini belirtti.

CESETLER EVİN ARKA BAHÇESİNDEN ÇIKTI

Polis, çarşamba günü yetkililerin Kraus'un ebeveynlerinin cesetlerini evin arka bahçesinde bulduğunu söyledi.

Polis, Kraus'un “ebeveynlerini öldürdüğünü tam olarak itiraf ettiğini” söyledi.

Yerel basına, ebeveynlerini öldürdüğünü, çünkü onların giderek zayıfladığını ve “durumlarının kötüye gittiğini bildiğini” söyledi.

Floyd, Kraus'a “Onlar bunun sonları olduğunu, senin elinle öleceklerini biliyorlar mıydı?” diye sordu. Kraus bu soruya evet cevabını verdi.

“Evet. Ve çok çabuk oldu.”

BÜTÜN DETAYLARI ANLATTI

Kraus, röportajın ilerleyen bölümlerinde 92 yaşındaki babasını elleriyle, 83 yaşındaki annesini ise bir ip ile boğduğunu söyledi.

Kraus röportajda “Ebeveynlerime karşı görevimi yaptım” dedi.

“Onların ıstırabı benim için çok önemliydi.”

Kraus, stüdyo röportajı bittikten kısa bir süre sonra tutuklandı. İki cinayet ve iki ceset saklama suçlamasıyla yargılanıyor. Suçlamalara karşı suçsuz olduğunu iddia ediyor.