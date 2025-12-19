Dünyanın gündemine oturan aldatma görüntülerindeki isim sonunda konuştu

ABD’de bir Coldplay konserinde, aynı şirkette çalışan İnsan Kaynakları yöneticisi Kristin Cabot ile dönemin CEO Andy Byron’ın sarıldığı anların kayda alındı.

Bu anlar dünya çapında konuşuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkede çok konuşuldu. Byron'ın evli olduğu ve eşini aldattığını yüz milyonlarca kişi öğrendi.

Görüntünün yayılmasından sonra CEO Andy Byron hakkında inceleme başlatıldı ve kısa süre sonra istifa etti. Cabot da görevinden ayrıldı. 53 yaşındaki Cabot, başka bir işe başvururken "Artık işe alınamazsınız" yanıtı aldığını anlattı.

"Bir internet geyiği haline geldim, insan kaynakları tarihinin en çok kötülenen yöneticisi oldum" diyen Cabot, olay gecesi konserde eşiyle birlikte olmadığını da söyledi.

Konserdeki yasak aşk skandalı boşanmayla sonuçlandı!

Cabot, Byron ile o geceye kadar fiziksel yakınlık yaşamadıklarını, ancak patronuna karşı duygularının olduğunu belirtti. Cabot, "Yanlış bir karar verdim, birkaç kadeh içtim, dans ettim ve patronumla uygunsuz davrandım. Sorumluluğu üstlendim ve bu yüzden kariyerimden vazgeçtim"dedi.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

O gece yaşananların sıradan bir olay gibi gösterilmesine de karşı çıkan Cabot, "Bu önemsiz bir şey değil. Sorumluluğu üstlendim ve bunun için kariyerimden vazgeçtim" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından internette yoğun bir nefret kampanyasına maruz kalan Cabot, "Tacizin sonu hiç gelmedi" dedi.

Özellikle kadınlardan gelen eleştirilerin ağır olduğunu belirten Cabot, "Sanırım bir kadın olarak, hep kadınlara olduğu gibi, hakaretin büyük çoğunluğu beni hedef aldı. İnsanlar bana ‘para avcısı’ ya da ‘yatağından geçerek yükseldim’ gibi şeyler söylediler ki bunlar gerçeğin tam tersiydi" açıklamasında bulundu.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Ev adresi internete sızdırılan Cabot, "Çocuklarım ölüm korkusu yaşadı" dedi. Evlerinin önünde paparazziler bekledi, günde 600’e varan arama aldı, 50-60 civarında ölüm tehdidiyle karşılaştı.

Cabot, çocuklarının kendisinden utandığını ve kamusal alanlara gitmekten kaçındıklarını da ekledi:

"Bana kızgınlar. Ve ömür boyu bana kızgın kalabilirler – buna katlanmak zorundayım"

Cabot, şimdi konuşmasının nedenini şu sözlerle açıkladı:

"…benim için bitmedi, çocuklarım için de bitmedi. Tacizin sonu hiç gelmedi"

Cabot, çocukları için terapist bulduğunu ve yeniden sosyalleşmeye başladığını söyledi. Byron ile bir süre "kriz yönetimi" üzerine mesajlaştıklarını ama "birbirimizle konuşmak iyileşmemizi zorlaştıracaktı" diyerek iletişimi kestiklerini ifade etti.

Andy Byron ise olayla ilgili bugüne kadar kamuoyuna açıklama yapmadı.