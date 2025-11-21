Dünyanın en büyük üretim kapasiteli nükleer santrali geri dönüyor

Yayınlanma:
Japonya'nın Niigata eyaletinde yerel yönetim, dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip Kaşivazaki-Kariva Nükleer Santrali'nde durdurulan faaliyetlerin kısmen yeniden başlamasına onay verdi.

The Japan Times gazetesine göre, Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinin (TEPCO) Niigata'daki Kaşivazaki-Kariva nükleer santralinin operasyonlarına yeniden başlamasına yönelik çabaları, yerel yönetimden karşılık buldu.

Niigata Valisi Hanazumi Hideyo, bir basın konferansında yaptığı konuşmada, nükleer santraldeki reaktörlerden birinin tekrar faaliyete geçmesine onay verildiğini açıkladı.

Eyalet sakinlerinin, santralin kısmen yeniden faaliyete geçmesi konusunda görüş ayrılıklarına sahip olduğunu belirten Hanazumi, nükleer enerjiye yönelik doğru bilgilerin aktarılmasıyla kamuoyunun endişelerinin azalabileceğini ifade etti.

“SİYASİ KARİYERİMİ RİSKE ATIYORUM” MESAJI

Hanazumi, bu kararla siyasi kariyerini riske attığını söyleyerek kendisini görevden alabilecek yetkili kurumlara, valiliğe devam edip etmeyeceğine karar vermelerini isteyeceğini belirtti.

FAALİYETLERİ MART 2012'DE DURDURULMUŞTU

Japonya'da Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, TEPCO'nun Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde hasara ve elektrik kesintisine neden olmuştu.

Bu olayın ardından TEPCO'nun dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip Kaşivazaki-Kariva santralindeki yedi reaktörünün tamamının faaliyetleri Mart 2012'de durdurulmuştu.

Kaynak:AA

