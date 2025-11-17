Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasında, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı iddiasıyla ABD ordusu tarafından vurulan tekneler üzerinden başlayan gerilimin dozu artıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçtiğimiz günlerde 200 bin askeri seferber ettiğini ilan ederken, ABD ise 15 binden fazla asker ve çok sayıda mühimmatla Karayip Denizi'nde tarihin en büyük askeri yığınağını yapmaya devam ediyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAK GEMİSİ BÖLGEYE KONUŞLANDIRILDI

ABD donanması, son olarak 75 uçağı barındırabilen dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford liderliğindeki taarruz filosunun 16 Kasım'da Anegada Geçidi'nden geçerek Karayip Denizi'ne ulaştığını bildirdi.

Filonun 4 binden fazla askeri personel ile düzinelerce taktik askeri uçağı taşıdığı belirtilen açıklamada, “Kendi sınıfının ilk uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford, gündüz-gece fark etmeksizin sabit kanatlı uçakların iniş ve kalkışına aynı anda imkan tanıyarak katıldığı operasyonları kesintisiz şekilde destekleyebilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Karayipler ve Latin Amerika'yı denetleyen ABD Güney Komutanlığı Başkanı Amiral Alvin Holsey, Amerikan kuvvetlerinin bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan ulusötesi tehditlerle mücadele etmeye hazır olduğunu söyledi.

ABD medyası, önceki gün güvenlik yetkililerin ABD Başkanı Donald Trump'a, Venezuela'ya ilişkin 3 farklı senaryonun yer aldığı bir sunum yaptığını duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'ya askeri müdahale ve askeri veya hükümet tesislerine hava harekatının da yer aldığı hamlelere ilişkin son kararı Donald Trump verecek.

Trump ise Venezuela’ya yönelik “yönetim değişikliği” dahil olmak üzere çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini söyleyerek, “Bir nevi kararımı verdim. Ne olduğunu söyleyemem ama bir nevi karar verdim” demişti.

ABD ile Venezuela arasındaki gerilim, her an yerini çatışmalara bırakabilir. İki ülke, bu kapsamda askeri hamlelerini devreye sokmaya devam ediyor.