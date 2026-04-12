Dünya İslamabad’a kilitlenirken Trump kafes dövüşünü izledi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yaklaşık 21 saat sürdüğü belirtilen müzakerelerin herhangi bir uzlaşma sağlanamadan tamamlandığını açıkladı.

Görüşmeler sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen Vance, “21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı, İran'ın nükleer silah konusunda istedikleri taahhüdü vermediğini dile getirerek "Gerçek şu ki, İran'ın nükleer silah peşinde koşmayacağına ve nükleer silaha ulaşmasını sağlayacak araçları aramayacağına dair kesin bir taahhüt görmemiz gerekiyor. İranlıların uzun vadede nükleer silah geliştirmeyeceklerine dair temel bir taahhüdü görüyor muyuz? Henüz bunu görmedik" dedi.

"İRANLILARIN BUNU KABUL EDİP ETMEYECEĞİNİ GÖRECEĞİZ"

ABD’nin temel taleplerini açık ve net biçimde masaya koyduğunu belirten JD Vance, İran’ın ise bu koşulları kabul etmeme yönünde bir tutum sergilediğini ifade etti. Vance ayrıca süreç boyunca ABD Başkanı Donald Trump ile birden fazla kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini de aktardı.

Vance, "Buradan ayrılıyoruz ve çok basit bir teklifle, nihai ve en iyi teklifimiz olan bir mutabakat metniyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmeyeceğini göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP MIAMI’DE KAFES DÖVÜŞÜNDE GÖRÜLDÜ

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı Vance’in İran’la yürütülen görüşmelerden sonuç alınamadığını açıkladığı saatlerde, Donald Trump’ın Miami’de düzenlenen bir kafes dövüşü etkinliğinde görüntülenmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Trump’a etkinlikte UFC Başkanı Dana White ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da eşlik ettiği görüldü.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmayan ABD Başkanı Truth Social hesabında, "İran geri adım atmazsa Trump'ın Elindeki Koz: Deniz Ablukası" başlıklı bir haberi paylaştı.