Doğu Timor'da 6,2 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 02.04'te (Türkiye saatiyle 20.04) depremin merkez üssünün Pante Makasar bölgesinin yaklaşık 48 kilometre kuzeybatı açıkları olduğunu açıkladı.

Son Dakika| İstanbul'da hissedilen deprem!

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Yaklaşık 96 kilometre derinlikte kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

DOĞU TİMOR

Endonezya’nın güneyinde yer alan, asırlarca Portekiz kolonisi olan Doğu Timor, daha sonra komşusu Endonezya’nın egemenliği altına girdi ve 1999 yılına kadar bu ülkenin 27. vilayeti olmayı sürdürdü.

Endonezya’nın bölgedeki egemenlik iddialarından vazgeçmesi üzerine 2002 yılında bağımsızlığına kavuşan ülke, Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti adını aldı.

Cakarta Büyükelçiliği görev bölgesinde yer alan Doğu Timor, Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu’na (CPLP) gözlemci üyesi Türkiye ile yakın ilişki içerisinde bulunuyor.

Kişi başına düşen milli gelir, gayri safi yurtiçi hasıla ve satın alma gücü bakamından Asya ve dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Doğu Timor, insani gelişmişlik bakımından dünyada 142. sırada.

KÜNYE

Başkent: Dili

Nüfus: 1,401 milyon (2024)

Etnik yapı: Malay-Polinezyan, Papualı, Çinli

Yüzölçümü: 15 bin 410 kilometrekare

Dil: Tetum ve Portekizce (resmi dil) Ayrıca İngilizce ve Endonezce konuşulan diller arasında yer alıyor.

Din: Yüzde 99 Hristiyan, yüzde 0,3 Müslüman

Para Birimi: ABD Doları

GENEL DURUM

Birleşmiş Milletler tarafından East Timor-Laste olarak anılan Doğu Timor, resmi adı ile Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti, Avustralya ile Endonezya arasında yer alan bir ada devleti.

Yüzyıllarca Portekiz’in sömürgesi olan ve Portekiz Timoru anılan Doğu Timor, 1999 yılına kadar kaldığı Endonezya’nın egemenliğinde kaldı.

Doğu Timor’da 1999 yılında başlayan bağımsızlık hareketleri sırasında yaşanan çatışmalarda yaklaşık bin 400 kişinin yaşamını yitirdiğine inanılıyor. Doğu Timor ABD, İngiltere, Yeni Zelanda ve Avustralya’nın askeri desteğiyle 20 Mayıs 2002’da bağımsızlığını elde etti.

Bu dönemde ABD, İngiltere, Avustralya ve Avrupa Birliği Endonezya’ya askeri ambargo uyguladı.

Ülke nüfusunun büyük bölümünün, başkent Dili’de yaşadığı Doğu Timor’da resmen Portekizce ve Austronesian grubundan Tetum dili kullanılıyor. Endonezya ile arasında Savu Denizi, Avustralya ile Timor Denizi bulunan Doğu Timor halkının çoğunluğu Katolik inancına mensup Malay-Polinezyan, Papualı ve Çin kökenlilerden oluşturuyor.