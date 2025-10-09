Dışişleri'nden İsrail'in kaçırdığı milletvekilleri açıklaması
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki soykırım ablukasına karşı insani yardım götüren Özgürlük Filosu'ndaki 3 Türk milletvekilinin Türkiye'ye dönmek üzere İsrail'den Azerbaycan'a hareket ettiği belirtildi. Diğer Türk vatandaşlarının ise Türkiye'ye getirilmesi için özel bir uçak seferi düzenleneceği belirtildi.
AZERBAYCAN'A HAREKET ETTİLER
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli İsrail tarafından alıkonulan 3 milletvekilinin durumuna ilişkin bilgi verdi.
İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Türkiye’ye dönmek üzere Azerbaycan’a hareket etmişlerdir.— Öncü Keçeli | Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü (@SpoxTR_MFA) October 9, 2025
Diğer vatandaşlarımızın yarın yapılacak özel bir uçak seferiyle ülkemize gelmesi için çalışmalarımız sürüyor.
Gerçekleşmesi…
DİĞER VATANDAŞLAR İÇİN ÖZEL SEFER YAPILACAK
Keçeli sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamada, Azerbaycan'a giden milletvekillerinin yanı sıra, kaçırılan diğer Türk vatandaşlarının özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye getirileceğini söyledi.
