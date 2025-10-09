Dışişleri'nden İsrail'in kaçırdığı milletvekilleri açıklaması

Dışişleri'nden İsrail'in kaçırdığı milletvekilleri açıklaması
Son dakika... Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Özgürlük Filosu'ndaki Vicdan Gemisi'nden İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırılan 3 Türk milletvekili hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni açıklama yapıldı. Milletvekillerinin Azerbaycan'a doğru hareket ettiği duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki soykırım ablukasına karşı insani yardım götüren Özgürlük Filosu'ndaki 3 Türk milletvekilinin Türkiye'ye dönmek üzere İsrail'den Azerbaycan'a hareket ettiği belirtildi. Diğer Türk vatandaşlarının ise Türkiye'ye getirilmesi için özel bir uçak seferi düzenleneceği belirtildi.

AZERBAYCAN'A HAREKET ETTİLER

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli İsrail tarafından alıkonulan 3 milletvekilinin durumuna ilişkin bilgi verdi.

DİĞER VATANDAŞLAR İÇİN ÖZEL SEFER YAPILACAK

Keçeli sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamada, Azerbaycan'a giden milletvekillerinin yanı sıra, kaçırılan diğer Türk vatandaşlarının özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye getirileceğini söyledi.

"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Türkiye’ye dönmek üzere Azerbaycan’a hareket etmişlerdir.

Diğer vatandaşlarımızın yarın yapılacak özel bir uçak seferiyle ülkemize gelmesi için çalışmalarımız sürüyor.

Gerçekleşmesi halinde, sözkonusu seferle üçüncü ülke vatandaşlarını da tahliye etmeyi öngörüyoruz."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

