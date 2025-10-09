Son dakika | Dışişleri kaynakları: 3 milletvekili bugün yurda getirilebilir

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan "Özgürlük Filosu"nda bulunan 3 Türk milletvekilinin bugün Türkiye'ye dönebileceği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail'in müdahale ederek el koyduğu ve Ashdod Limanı'na çektiği filoya ait teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının akıbetine ilişkin yeni gelişmeler yaşandı.

3 milletvekilinin bugün Türkiye'ye dönebileceğini aktaran kaynaklar şu ifadeleri kullandı:

"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'a ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Ashdod Limanında karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına getirilmişlerdir.

Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye'ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır.

Diğer 18 vatandaşımız ise Ketziot Gözaltı Merkezi'ne götürülmüşlerdir. Tel Aviv'deki Konsolosluk yetkililerimizin bugün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmesi öngörülmektedir.

Vatandaşlarımızın bir an evvel ülkemize dönmeleri için gerekli girişimler tamamlanmış olup, özel bir uçak seferi düzenlenmesi dahil, tüm tedbirler alınmaktadır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

