Diplomatik ziyaret ortalığı karıştırdı: 15 eşini birden getirdi

Görüntüde, bir grup kadınla birlikte özel jetten inen bir adam görülüyor. Söz konusu adam sıradan bir kişi değil, Güney Afrika'daki Eswatini (eski adıyla Svaziland) Kralı III. Mswati. Afrika'da kalan son mutlak monarşi hükümdarı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi Havalimanı'na yaptığı dramatik ziyaret gündem oldu.

3. Mswati'nin Abu Dabi ziyareti gündem oldu

HAVALANINI KRİZE SOKTU

Kral Mswati III, 15 eşi, 30 çocuğu ve yaklaşık 100 görevlisiyle birlikte özel jetle geldi. Heyetinin büyüklüğü o kadar karmaşa yarattı ki, havaalanı güvenliği durumu kontrol altına almak için üç terminali kapatmak ve geçici bir kilitleme uygulamak zorunda kaldı.

Kralın BAE ziyaretinin amacı ekonomik anlaşmalar yapmak olduğu bildirildi. Ancak, küresel ilgiyi çeken şey onun abartılı yaşam tarzı oldu.

100 KİŞİYLE GELDİ

Viral olan görüntülerde Kral Mswati geleneksel leopar desenli kıyafetler giyerken, eşleri ise canlı renkli Afrika kıyafetleri giyiyor. 100 kişilik maiyeti, kraliyet bagajlarını ve lojistiği yönetmekle meşguldü.

Dünya çapındaki sosyal medya kullanıcıları, kralın kraliyet yaşam tarzına hayretle bakıyor. Babası, eski Svaziland kralının 70'ten fazla eşi olduğu söyleniyor, bazı haberlerde bu sayının 125 olduğu iddia ediliyor, ayrıca 210'dan fazla çocuğu ve yaklaşık 1000 torunu var.

30 EŞİ VAR

Kral Mswati III'ün kendi 30 eşi var, ancak son haberlerde şu anda ona eşlik eden 15 eşi ve 35'ten fazla çocuğu olduğu belirtiliyor. 1986'dan beri Eswatini'yi yöneten kral, tahmini net serveti 1 milyar doları aşan dünyanın en zengin hükümdarlarından biri olarak kabul ediliyor.

Öte yandan Eswatin’de yaygın yoksulluk ortamında kralın savurgan harcamaları konusunda ülke içinde eleştiriler artıyor.