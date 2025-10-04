Kral III. Amenhotep’in mezarı açılıyor

Kral III. Amenhotep’in mezarı açılıyor
Yayınlanma:
Mısır'da 226 yıl önce keşfedilen firavun mezarı, 20 yıllık restorasyonun ardından bugün yeniden açılıyor.

Mısır’ın tarihi Luksor kentindeki Kral III. Amenhotep’in 226 yıl önce keşfedilen kraliyet mezarı 20 yıl süren restorasyonunun ardından bugün yeniden açılıyor.

1799’da keşfedilen mezar, UNESCO ve Japon hükümetinin desteğiyle yaklaşık 20 yıl süren restorasyon ve bakım çalışmalarının ardından bugün ilk kez yeniden ziyarete açılacak.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Şerif Fethi, Kral III. Amenhotep’in mezarının açılışının, ülkenin mirasını koruma ve yaşatma konusundaki büyük çabalarını yansıtan küresel bir etkinlik olacağını söyledi.

Açılışın Luksor’un dünyanın en büyük açık hava müzesi olma konumunu pekiştireceğini belirten Fethi, arkeolojik alanların geliştirilmesi ve ziyaretçilere benzersiz bir deneyim sunulması için kapsamlı bir planın yürütüldüğünü belirtti.

MÖ. 1387-1348 YILLARI ARASINDA HÜKÜM SÜRMÜŞTÜ

Kral III. Amenhotep, eski Mısır’ın 18. Hanedanlık döneminde hüküm süren en önemli imar ve inşa krallarından biri olarak kabul ediliyor.

Luksor Tapınağı’nın en önemli bölümlerini yaptıran Amenhotep'in, Karnak Tapınağı’na da önemli eklemeler yaptığı ifade ediliyor. Amenhotep'in en ünlü eserleri arasında Memnon Heykelleri’nin yanı sıra Mısır genelinde yer alan birçok anıtsal yapı ve heykel bulunuyor.

III. Amenhotep, Mısır'da MÖ. 1387-1348 yılları arasında hüküm sürmüştü. Amenhotep'in mezarı, göz alıcı süslemeleriyle dikkati çekiyor ve içinde (ölen kişinin bu dünyadan öbür dünyaya yolculuğunu anlatan kitap) İmi-Duat'tan metinler yer alıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

