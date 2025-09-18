Trump, Kral Charles onuruna davet verdi: 'Hayatımın en büyük onuru'

ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyaret kapsamında İngiltere Kralı 3. Charles tarafından onuruna düzenlenen devlet yemeğine katıldı.

Trump, yemekte yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki tarihi bağların gücüne dikkat çekerek, ilişkilerin hem küresel hem de ikili düzeyde önem taşıdığını söyledi.

Kral Charles’tan övgüyle bahseden Trump, “Bu, hayatımın en büyük onurlarından biri. Size ve ülkenize büyük saygı duyuyorum.” dedi.

ABD Başkanı, konuşmasında İngiltere’nin dünya mirasına “Magna Carta”, “modern parlamento” ve “bilimsel yöntemler” gibi katkılarını hatırlatırken, bu ülkenin faşizme karşı verdiği mücadeleye de değindi.

Trump, “ABD ile Birleşik Krallık arasındaki akrabalık ve kimlik bağları paha biçilemez ve sonsuzdur. İki ülke arasındaki ilişkiler de inanılmaz derecede iyi durumdadır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasını, Kral Charles ve Kraliçe’ye teşekkür ederek bitiren Trump, iki ülke ilişkilerinin gelecekte çok daha güçlü olacağı mesajını verdi.

Devlet yemeği programı, konuşmaların ardından akşam yemeği ile devam etti.