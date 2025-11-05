Devlet Başkanı sokak ortasında cinsel tacize uğradı

Salı günü yaşanan olayın görüntülerinde, bir erkek Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'a arkadan yaklaşarak onu öpmeye ve sarılmaya çalıştığı görülüyor. Sheinbaum'un adamın ellerini iterek uzaklaştırmaya çalıştığı sırada, bir hükümet yetkilisinin araya girerek saldırganı uzaklaştırdığı anlaşılıyor. Olayın şokuna rağmen metanetini korumaya çalışan Sheinbaum'un, etrafındakilere "Endişelenmeyin" derken yüzündeki zoraki tebessüm dikkatlerden kaçmadı. Yetkililer, saldırganın daha sonra tutuklandığını açıkladı.

"İŞTE ATAERKİLLİK TAM OLARAK BUDUR"

Bu olay, Meksika'da iki önemli tartışmayı yeniden alevlendirdi. Meksikalı gazeteci Catalina Ruiz-Navarro, durumu, "Başkan bile olsanız, herhangi bir adam size dokunma hakkı olduğunu düşünüyor. 'Ataerkillik nedir?' diye soranlara işte en net cevap bu" sözleriyle özetledi.

GÜVENLİK ZAFİYETİ TEHLİKE ÇANLARI ÇALDIRIYOR

Olayın bir diğer endişe verici boyutu ise başkanın güvenliğiydi. Görüntülerde, Sheinbaum'un yakın koruma ekibinin olaya müdahalede saniyelerce gecikmesi, ülkede üst düzey yetkililere yönelik artan şiddet olaylarını akıllara getirdi.

Daha birkaç gün önce, popüler bir belediye başkanı olan Carlos Alberto Manzo Rodríguez, bir festival sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Ülkede, Haziran 2024'teki seçimler öncesinde 37 siyasetçi adayı öldürülmüştü. 1994 yılında başkan adayı Luis Donaldo Colosio'nun bir mitingde suikasta kurban gitmesi ve 2020'de mevcut Güvenlik Bakanı Omar García Harfuch'a yönelik kartel saldırısı, tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

Sheinbaum'un, selefi Andrés Manuel López Obrador gibi halkla iç içe olmayı seven ve daha az sıkı bir koruma çemberini tercih eden bir lider olması, bu son olayın ardından güvenlik protokollerini yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

Meksikalı gazeteci Alejandra Escobar, sosyal medyadan yaptığı çağrıda, "Umarım başkan suç duyurusunda bulunur ve net bir mesaj verir: Hiçbir erkeğin, rızası olmadan bir kadına dokunma hakkı yoktur. Bu aynı zamanda koruma ekibine de ders olsun: Başkanın bu kadar korumasız bırakılması kabul edilemez" dedi.