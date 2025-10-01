Depremden korkunç görüntüler: Kilisenin devrilmesi anbean kameraya yansıdı

Yayınlanma:
Filipinler’in Cebu eyaletini vuran 6,9 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 69’a yükseldi. Hastanelerin taştığı ve birçok bölgenin hasar gördüğü depremde bir kilisenin kulesinin devrildiği anlar kaydedildi.

Yetkililer, Filipinler'in orta kesiminde meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde en az 69 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülkede yaşanan korkunç depremde bir kilisenin çan kulesinin düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Cebu eyaleti, salı günü meydana gelen depremin ardından afet durumu ilan etti. Bir bölge sakini, “Sanki dünya dönmeyi bırakmış gibiydi” dedi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Deprem öncesi ve sonrası görüntüler, çatlamış köprüler ve yolların yanı sıra yıkılmış binalarla hasarın boyutunu gösteriyor.

Filipinler’de peş peşe dev depremler! Hastaneler taştı ölü sayısı 69'a yükseldiFilipinler’de peş peşe dev depremler! Hastaneler taştı ölü sayısı 69'a yükseldi

Kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları aramaya devam ederken, yetkililer yardım ulaştırmak ve elektrik ve iletişim hatlarını yeniden kurmak için çalışma yürütüyor.

‘FİLİPİNLER ‘ATEŞ ÇEMBERİNDE’ YER ALIYOR’

Filipinler doğal afetlere karşı çok savunmasız ve jeolojik olarak istikrarsız “ateş çemberi” üzerinde yer alıyor. Deprem, arka arkaya gelen tayfunların bir düzineden fazla kişinin ölümüne yol açmasından ve olağandışı yağışlı muson mevsiminin yaygın sel felaketlerine neden olmasından bir hafta sonra meydana geldi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

