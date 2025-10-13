Dehşet anları kamerada! Düşen uçak ateş topu olup ortalığı savaş alanına çevirdi

ABD'nin Texas eyaletindeki Fort Worth kentinde, Fort Worth Alliance Havalimanı’ndan havalanan Beechcraft King Air C90 tipi küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra Hicks hava pisti yakınlarında düştü. Uçağın yerdeki tır ve römorklara çarpması sonucu büyük bir yangın çıktı.

Fort Worth İtfaiye Departmanı, kazada uçakta bulunan iki kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Uçağın çarptığı en az 10 tır hasar gördü. Yangın, olaydan 35 dakika sonra kontrol altına alındı.

"DEV BİR ATEŞ TOPU VARDI"

Kazaya tanık olan Gregory Delano, “Köşeyi döndüğümde dev bir ateş topu ve duman gördüm. Kokpite ulaşabilir miyim diye kontrol ettim ama her yer alev içindeydi” dedi. Bir diğer görgü tanığı Theresa Brown ise “Yangın çok büyüktü, insanlar arabalarını bırakıp yardıma koştu. Patlamalar duyduk. Biri sağ çıkamazdı” ifadelerini kullandı.

Kazaya ilişkin soruşturmayı ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) yürütüyor. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) da teknik inceleme başlattı. Uçağın nereye gitmekte olduğu ise henüz belirlenemedi.