Dehşet anları kamerada! Düşen uçak ateş topu olup ortalığı savaş alanına çevirdi

Yayınlanma:
ABD Texas'da için iki kişinin bulunduğu küçük uçak yere çakıldı. Alev topuna dönen uçak çevresinde büyük bir yangın çıkardı. İki kişi de vefat etti. O anlar kameraya yansıdı.

ABD'nin Texas eyaletindeki Fort Worth kentinde, Fort Worth Alliance Havalimanı’ndan havalanan Beechcraft King Air C90 tipi küçük uçak, kalkıştan kısa süre sonra Hicks hava pisti yakınlarında düştü. Uçağın yerdeki tır ve römorklara çarpması sonucu büyük bir yangın çıktı.

Fort Worth İtfaiye Departmanı, kazada uçakta bulunan iki kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Uçağın çarptığı en az 10 tır hasar gördü. Yangın, olaydan 35 dakika sonra kontrol altına alındı.

"DEV BİR ATEŞ TOPU VARDI"

Kazaya tanık olan Gregory Delano, “Köşeyi döndüğümde dev bir ateş topu ve duman gördüm. Kokpite ulaşabilir miyim diye kontrol ettim ama her yer alev içindeydi” dedi. Bir diğer görgü tanığı Theresa Brown ise “Yangın çok büyüktü, insanlar arabalarını bırakıp yardıma koştu. Patlamalar duyduk. Biri sağ çıkamazdı” ifadelerini kullandı.

Dünya Tarihinde Bir İlki Gerçekleştirdi: Güneş’e Dokundu Ve Erimedi! Ama Nasıl? Cevabını Fizik Verdi…Dünya Tarihinde Bir İlki Gerçekleştirdi: Güneş’e Dokundu Ve Erimedi! Ama Nasıl? Cevabını Fizik Verdi…

Kazaya ilişkin soruşturmayı ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) yürütüyor. Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) da teknik inceleme başlattı. Uçağın nereye gitmekte olduğu ise henüz belirlenemedi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Skandal üstüne skandal! Neden kadro dışı bırakıldılar? Fenerbahçe Japonları nasıl çıldırttı
Karlı günler geri döndü: 17 il beyaz örtüyle kaplandı
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Dünya
AB’de göçmen oranı en düşük 10 ülke: Ya görünmüyorlar ya sayılmıyorlar
AB’de göçmen oranı en düşük 10 ülke: Ya görünmüyorlar ya sayılmıyorlar
Netanyahu Mısır'daki Barış Zirvesi'ne katılmayacak
Netanyahu Mısır'daki Barış Zirvesi'ne katılmayacak