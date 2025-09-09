Davetsiz gittikleri düğünden 60 bin dolar çaldılar
Glendale Polis Departmanı tarafından Los Angeles sakinleri Armean Shirehjini ve Andranik Avetisyan olarak tanımlanan hırsızlık şüphelileri, 60 bin dolar nakit para ve düzinelerce çekle dolu bir hediye kutusunu çalmakla suçlanıyor.
Polis, olayın geçen hafta Renaissance Banquet Hall'da meydana geldiğini söyledi. Yetkililer, kurbanların tanımadığı Shirehjini'nin hediyelerle birlikte mekandan kaçtığını ve Avetisyan'ın kullandığı arabaya binerek olay yerini terk ettiğini söyledi. İkisi de siyah bir araç ile kaçtı.
GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Glendale polisi tarafından yürütülen çalışma sonucu şüpheliler yakalandı.
ŞÜPHELİLERİN EVİNDE SİLAH VE UYUŞTURUCU BULUNDU
Eylül 2025. Polis, ana şüpheli Shirehjini'nin tutuklandığı sırada üzerinde bir tabanca bulunduğunu tespit etti. Yetkililer, Shirehjini'nin tabancayı kullanmaya teşebbüs edip etmediğini açıklamadı, ancak herhangi bir ateş açıldığına dair bir rapor bulunmuyor.
Dedektifler, her iki şüphelinin evinde de arama yapıldı ve düğünde kurbanlara ait büyük miktarda nakit para ve çek buldu. Ayrıca, dedektifler her iki evde de birkaç ateşli silah ve çeşitli uyuşturucu maddeler buldu.
