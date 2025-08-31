Cumhurbaşkanı ekonomik kriz eylemlerine ‘terör’ dedi

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto pazar günü, ülkede devam eden ekonomik zorluklar ve eşitsizliklere karşı protestolara karşı çıktı ve bazı eylemlerin vatana ihanet ve terörizm niteliğinde olduğunu söyledi.

Subianto Başkent Cakarta'daki cumhurbaşkanlığı sarayında yaptığı konuşmada, “Barışçıl toplanma hakkı saygı görmeli ve korunmalıdır. Ancak, yasadışı, hatta yasaya aykırı, hatta vatana ihanet ve terörizme varan eylemlerin işaretleri olduğunu inkar edemeyiz” dedi.

POLİS BİR KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Protestolar, milletvekillerine sağlanan lüks imtiyazlar ve halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle pazartesi günü başladı, ancak perşembe günü bir polis aracının genç bir teslimat şoförünü öldürmesinin ardından, kargaşa daha da şiddetlendi.

BİRÇOK KENTE YAYILDI

Endonezya'nın doğusundaki bir belediye binasında protestocuların çıkardığı yangında en az üç kişi öldü. Binlerce kişi Cakarta ve ülkenin büyük şehirlerinde protesto düzenledi.

Subianto, motosikletli sürücü Affan Kurniawan'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatılacağını ve ailesine yardım edeceğine söz verdi. Taktik minibüsteki yedi memur, soruşturma için gözaltına alındı.

