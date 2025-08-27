Çinli doktor kanser verilerini ABD’den kaçırmaya çalışırken yakalandı

Harris County Bölge Savcılığı'na göre, 35 yaşındaki Yunhai Li, iki ila on yıl hapis cezası ve 10 bin dolara kadar para cezası öngörülen ticari sır hırsızlığı suçlamasıyla yargılanıyor. Yetkililer, Li'nin ayrıca bir yıl hapis cezası ve 4.000 dolar para cezası öngörülen devlet kayıtlarını manipüle etmekle de suçlandığını belirtiyor.

Bölge savcılığına göre, Çin vatandaşı Li, 2022'den beri MD Anderson'da çalıştı ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen göçmen olmayan araştırma bursu değişim vizesi ile ABD'de iş sahibi oldu.

Li'nin, çalıştığı süre boyunca Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Savunma Bakanlığı tarafından finanse edilen meme kanseri araştırmalarında çalıştığı bildirildi.

GOOGLE DRIVE HESABINA YÜKLEDİ

Mahkeme belgelerine göre Li, MD Anderson'da çalışırken hassas verileri kişisel Google Drive hesabına yükledi. Kurumu bunu fark etti ve Li'nin dosyaları sildiği ve bunu yaptığına dair kanıt gösterdiği belirtiliyor.

Ancak Li'nin bunu yapmadan önce verileri sunucuları Çin’de bulunan benzer bir sürücüye yüklediği kaydedildi.

Belgelere göre, bu durum Li 9 Temmuz'da Çin'e seyahat etmeye çalışırken ortaya çıktı. Belgelere göre, havaalanında ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi, İç Güvenlik Soruşturmaları ile koordineli olarak Li'nin cihazlarını aradı ve yeni kanıtlar buldu.

Harris County Bölge Savcısı Sean Teare, “Çin'e giden uçağa binmeye çalışırken onu gözaltına alabildik” dedi:

“Sınır dışı edileceği veya ülkeyi terk edeceği ihtimali oldukça yüksekti, bu yüzden bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Burada kalacağından, bilgilerin burada kalacağından ve sorumlu tutulacağından emin olmamız gerekiyordu.”

ÇİN'DEN HİBE ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Belgelere göre, soruşturmacılar Baidu sürücüsünde “yayımlanmamış araştırma verileri ve ticari sırları içeren makaleler, materyal kısıtlamalı gizli araştırma verileri, yazılar, çizimler ve modeller” buldu.

Teare, “Bu fikri mülkiyet bizimle kalacak, böylece hayat kurtarabileceğiz” dedi.

Belgelerde ayrıca Li'nin, MD Anderson'da çalışmaya başlamadan önce ve çalışırken Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı'ndan hibe fonu aldığı ve Chongqing Tıp Üniversitesi Birinci Bağlı Hastanesi için araştırmalar yaptığı ve yayımladığı, ancak Li'nin bu çıkar çatışmasını açıklamadığı belirtiliyor.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Belgelerde, Li'nin eylemlerini itiraf ettiği yeminli bir ifade yer alıyor ve metinde “Bu verileri bulundurma ve saklama hakkına sahip olduğuma inanıyorum” deniyor.

Teare, “Bu davadaki soruşturma henüz tamamlanmadı. Makul şüpheyi aşmak için yeterli delilimiz olduğunu biliyoruz, ancak ilgili tüm kişilerin hesap vermesi için izlememiz gereken birçok yol var” dedi.

Li, 5.100 dolarlık kefaletini ödeyerek Pazartesi günü hapisten çıktı ve kefalet şartı olarak pasaportunu yetkililere rehin bıraktı.

