Çin’den Trump’ın Gazze planı açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, ülkenin başkenti Pekin’deki bir basın toplantısında Beyaz Saray’da açıklanan 20 maddelik Gazze planına ilişkin ülkenin tutumunu açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun

‘GERİLİMİN DÜŞMESİ İÇİN ÇABALARI DESTEKLİYORUZ’

Guo plana ilişkin, bölgedeki gerilimin düşmesi için bütün çabaların Çin tarafından desteklendiğini belirtti ancak "Filistin'i Filistinlileri yönetmesi" ilkesini savunduklarını tekrar vurguladı.

Trump'ın İsrail ordusunun Gazze'den aşamalı çekilmesini, bir geçiş yönetimi ile güvenlik düzenlemelerini içeren planına değerlendirme yapan Guo, “insani krizin derhal giderilmesi gerektiğini” söyledi.

‘FİLİSTİNLİLERİ FİLİSTİN YÖNETMELİ’

Tarafların, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını uygulaması için de çağrı yapan Guo, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: