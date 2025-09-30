Çin’den Trump’ın Gazze planı açıklaması

Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Beyaz Saray’da görüşmesinin ardından açıklanan 20 maddelik Gazze planına ilişkin Çin’den ilk açıklama geldi. Açıklamada, “Filistin’i Filistinlilerin yönetmesi” gerektiği vurgulandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, ülkenin başkenti Pekin’deki bir basın toplantısında Beyaz Saray’da açıklanan 20 maddelik Gazze planına ilişkin ülkenin tutumunu açıkladı.

in-disisleri-bakanligi-sozcusu-guo-ciakun.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun

‘GERİLİMİN DÜŞMESİ İÇİN ÇABALARI DESTEKLİYORUZ’

Guo plana ilişkin, bölgedeki gerilimin düşmesi için bütün çabaların Çin tarafından desteklendiğini belirtti ancak "Filistin'i Filistinlileri yönetmesi" ilkesini savunduklarını tekrar vurguladı.

Trump'ın İsrail ordusunun Gazze'den aşamalı çekilmesini, bir geçiş yönetimi ile güvenlik düzenlemelerini içeren planına değerlendirme yapan Guo, “insani krizin derhal giderilmesi gerektiğini” söyledi.

ABD Çin’e karşı savaş için harekete geçti: Füze üretimi 2 katına çıkartılıyor!ABD Çin’e karşı savaş için harekete geçti: Füze üretimi 2 katına çıkartılıyor!

‘FİLİSTİNLİLERİ FİLİSTİN YÖNETMELİ’

Tarafların, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını uygulaması için de çağrı yapan Guo, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çin, Filistinlileri Filistin'in yönetmesi ilkesini savunuyor ve iki devletli çözümü destekliyor. Filistin sorununa en erken tarihte adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunması için yılmadan çaba göstermeye ve dünyanın geri kalanıyla birlikte çalışmaya hazırız. Çin, Filistin ve İsrail arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşılar ve destekler.”

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

