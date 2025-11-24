Çin'den Japonya'ya 'kırmızı çizgi' uyarısı: Savaş sebebidir!

Çin'den Japonya'ya 'kırmızı çizgi' uyarısı: Savaş sebebidir!
Yayınlanma:
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japonya'nın yeni Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan'a olası bir askeri müdahaleyi ima eden açıklamalarıyla "kırmızı çizgiyi aştığını" söyledi. Pekin yönetimi, bu açıklamaları "pervasız ve kabul edilemez" olarak nitelendirerek, olası bir müdahaleye karşı askeri karşılık vereceği tehdidinde bulundu.

İki ülke arasındaki gerilim, Japonya Başbakanı Takaichi'nin, Çin'in Tayvan'a yönelik bir deniz ablukası veya başka bir askeri hamlesinin, "Japonya'nın askeri müdahalesi için meşru bir sebep" oluşturabileceğini öne süren sözleriyle tırmandı.

Bu açıklamalara yanıt veren Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yazılı bir açıklamayla sert tepki gösterdi. Wang, "Japonya'nın mevcut liderlerinin, Tayvan meselesine askeri müdahale sinyali vermesi, söylememeleri gereken şeyleri söylemesi ve aşılmaması gereken kırmızı çizgiyi aşması şok edicidir" dedi. Wang ayrıca, tüm ülkelerin "Japon militarizminin yeniden canlanmasını önleme" sorumluluğu olduğunu da sözlerine ekledi.

130519282-gettyimages-146754972.jpg

PEKİN KONUYU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'E TAŞIDI

Pekin, diplomatik tepkisini bir adım öteye taşıyarak Cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdi. Mektupta, Takaichi'nin sözlerinin "uluslararası hukukun ve diplomatik normların ağır bir ihlali" olduğu belirtildi.

1745651985813-135.jpg

Çin'in BM Büyükelçisi Fu Cong tarafından kaleme alınan mektupta, net bir askeri tehdit de yer aldı:

"Eğer Japonya, Tayvan Boğazı'ndaki duruma silahlı bir müdahalede bulunmaya cüret ederse, bu bir saldırganlık eylemi olur. Çin, BM Şartı uyarınca meşru müdafaa hakkını kararlılıkla kullanacak ve egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacaktır."

ABD'li ve Çinli bakanlar arasında sıcak temasABD'li ve Çinli bakanlar arasında sıcak temas

Pekin, fiilen bağımsız olan Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve gerekirse güç kullanarak anakarayla birleştireceğini savunuyor. Bu nedenle, başta adanın en büyük silah tedarikçisi ABD olmak üzere, Japonya gibi bölge ülkelerinin Tayvan meselesine müdahil olmasına şiddetle karşı çıkıyor.

JAPONYA'DAN GERİ ADIM YOK

Japonya Başbakanı Takaichi'nin bu tavrı, daha önceki Japon liderlerinin Tayvan konusundaki endişelerini dile getirmelerine rağmen askeri bir adımdan bahsetmekten kaçınan politikalarına kıyasla "daha şahin" bir duruş olarak yorumlanıyor.

japonya.jpg

Konuyla ilgili tekrar sorulan sorular üzerine Takaichi, sözlerini geri almayı reddetti ancak gelecekte bu tür belirli senaryolar hakkında konuşmaktan kaçınacağını belirtti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Dünya
20 gün hapis yatan Sarkozy cezaevi anılarını kitaplaştırdı
20 gün hapis yatan Sarkozy cezaevi anılarını kitaplaştırdı
Kan donduran plan: 'Evsizler ordusuyla' adayı basıp erkekleri öldürecek, kadın ve çocukları esir alacaklardı
Kan donduran plan: 'Evsizler ordusuyla' adayı basıp erkekleri öldürecek, kadın ve çocukları esir alacaklardı
Trump 'iyi şeyler olabilir' dedi Rusya ve Ukrayna'yı işaret etti
Trump 'iyi şeyler olabilir' dedi Rusya ve Ukrayna'yı işaret etti